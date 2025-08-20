Максимально возможная стоимость служебных квартир для судей ВАКС составляет 4 млн гривен

Цены на служебную недвижимость для судей Антикоррупционного суда значительно выросли по сравнению с 2019 годом.

Собрание судей Высшего антикоррупционного суда 3 июля 2025 года установило новую максимальную предельную стоимость одного служебного жилого помещения (т. е. квартиры) для судей Антикоррупционного суда в размере 4 млн. гривен.

Это около $96 тыс.

Именно такая сумма будет учитываться ВАКС при закупке служебного жилья для двух новых судей – Елены Черновой и Татьяны Литвинко.

Отметим, что в 2019 году, когда происходила закупка служебного жилья для судей ВАКС – победителей конкурса 2018-2019 годов, максимальная предельная стоимость одного служебного жилого помещения (т. е. квартиры) для судей Антикоррупционного суда была определена в размере 2,5 млн. гривен ($60 тыс. по курсу валют 2025 года).

С решением собрания судей ВАКС можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

