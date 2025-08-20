Максимально можлива вартість службових квартир для суддів ВАКС складає 4 млн гривень

Ціни на службову нерухомість для суддів Антикорупційного суду значно зросли у порівнянні з 2019 роком.

Збори суддів Вищого антикорупційного суду 3 липня 2025 року визначили нову максимальну граничну вартість одного службового житлового приміщення (тобто квартири) для суддів Антикорупційного суду у розмірі 4 млн. гривень.

Це близько $96 тис.

Саме така сума коштів буде враховуватися ВАКС при закупівлі службового житла для двох нових суддів – Олени Чернової та Тетяни Литвинко.

Зазначимо, що у 2019 році, коли відбувалася закупівля службового житла для суддів ВАКС – переможців конкурсу 2018-2019 років, максимальна гранична вартість одного службового житлового приміщення (тобто квартири) для суддів Антикорупційного суду була визначена у розмірі 2,5 млн. гривень ($60 тис. за курсом валют 2025 року).

З рішенням зборів суддів ВАКС можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

