Практика судов
  1. В Украине

В Мукачево ликвидировали масштабный пожар на заводе Flex после ракетного удара

09:08, 23 августа 2025
Потушили пожар на американском заводе спустя два дня после обстрела.
В Мукачево ликвидировали масштабный пожар на заводе Flex после ракетного удара
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, Россия нанесла удар крылатыми ракетами по американскому предприятию "Flex" в Мукачево, что повлекло за собой масштабный пожар. Только по состоянию на 23 августа удалось полностью ликвидировать пожар. Об этом сообщает ГСЧС.

По состоянию на 8 часов огонь на площади 7000 кв. м удалось обезвредить. Сейчас аварийно-спасательные подразделения проводят завершающие работы – разбирают завалы и проливают конструкции, чтобы предотвратить повторные возгорания.

К ликвидации пожара привлекли 13 спасателей и 4 единицы техники.

В больницу святого Мартына в Мукачево обратились 22 человека. На стационарном лечении в медучреждениях находятся 6 пострадавших.

Как известно, Мукачево в Закарпатье атаковали ракеты, в результате чего пострадало предприятие. Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на атаку, отметив, что враг ударил по американской компании, специализирующейся на электронике. По его словам, это абсолютно гражданский объект, не имеющий никакого отношения к обороне.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Мукачево ракетный удар

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты приняли постановление о недопущении закрытия малокомплектных школ, но все упирается в зависимость от условий международных партнеров

Прекращение надлежащего финансирования малокомплектных школ в Украине обусловлено условиями, выдвигаемыми программой Всемирного банка, и в случае продолжения финансирования с 1 сентября 2025 года за счет средств образовательной субвенции школ с количеством менее 45 учеников, Украина будет обязана вернуть Всемирному банку 2,2 млрд грн.

Максим Пампура рассказал, на какой стадии находится вопрос повышения зарплат работникам аппаратов судов и помощникам судей

Кабмин пока не рассмотрел ни проект постановления о повышении оплаты труда работников аппаратов судов, ни по помощникам судей.

«Судья рамсы попутал, под ногами земли не видите» – участница судебного процесса вместо изложения аргументов, решила оскорбить судью

Высший совет правосудия попросил Офис Генпрокурора сообщить, что происходит с уголовным производством относительно высказываний в адрес судьи.

Максимально возможная стоимость служебных квартир для судей ВАКС составляет 4 млн гривен

Цены на служебную недвижимость для судей Антикоррупционного суда значительно выросли по сравнению с 2019 годом.

Верховная Рада двумя законами по-разному урегулировала вопрос ограничения доступа к данным предприятий в публичных электронных реестрах

Оба принятых парламентом закона дополняют закон о публичных электронных реестрах одним и тем же подпунктом, касающимся ограничения публичного доступа к информации в реестрах в отношении определенного круга предприятий, но содержание этих дополнений разное.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Крук
    Євген Крук
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Сергій Марцинкевич
    Сергій Марцинкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Михайло Мацунич
    Михайло Мацунич
    суддя Закарпатського апеляційного суду