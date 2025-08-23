В Мукачево ликвидировали масштабный пожар на заводе Flex после ракетного удара

Потушили пожар на американском заводе спустя два дня после обстрела.

Как известно, Россия нанесла удар крылатыми ракетами по американскому предприятию "Flex" в Мукачево, что повлекло за собой масштабный пожар. Только по состоянию на 23 августа удалось полностью ликвидировать пожар. Об этом сообщает ГСЧС.

По состоянию на 8 часов огонь на площади 7000 кв. м удалось обезвредить. Сейчас аварийно-спасательные подразделения проводят завершающие работы – разбирают завалы и проливают конструкции, чтобы предотвратить повторные возгорания.

К ликвидации пожара привлекли 13 спасателей и 4 единицы техники.

В больницу святого Мартына в Мукачево обратились 22 человека. На стационарном лечении в медучреждениях находятся 6 пострадавших.

Как известно, Мукачево в Закарпатье атаковали ракеты, в результате чего пострадало предприятие. Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на атаку, отметив, что враг ударил по американской компании, специализирующейся на электронике. По его словам, это абсолютно гражданский объект, не имеющий никакого отношения к обороне.

