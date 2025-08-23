У Мукачеві ліквідували масштабну пожежу на заводі Flex після ракетного удару

Загасили пожежу на американському заводі через два дні після обстрілу.

Як відомо, Росія завдала удару крилатими ракетами по американському підприємству "Flex" у Мукачеві, що спричинило масштабну пожежу. Тільки станом на 23 серпня вдалося повністю ліквідувати пожежу. Про це повідомляє ДСНС.

Станом на 08:00 вогонь на площі 7000 кв. м вдалося знешкодити. Наразі аварійно-рятувальні підрозділи проводять завершальні роботи – розбирають завали та проливають конструкції, аби запобігти повторним займанням.

До ліквідації пожежі залучили 13 рятувальників та 4 одиниці техніки.

До лікарні святого Мартина у Мукачеві звернулися 22 людей. На стаціонарному лікуванні у медзакладах знаходиться 6 постраждалих.

Як відомо, Мукачево на Закарпатті атакували ракети, внаслідок чого постраждало підприємство.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на атаку, зазначивши, що ворог вдарив по американській компанії, що спеціалізується на електроніці. За його словами, це абсолютно цивільний об'єкт, який не має жодного стосунку до оборони.

