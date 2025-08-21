Ворог атакував ракетами підприємство у Мукачеві: багато постраждалих, людей закликають не виходити на вулицю

12 людей отримали поранення внаслідок обстрілу Мукачево.

Фото: голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький

Російські окупанти вдарили ракетами по території одного з підприємств Мукачева Закарпатської області. Внаслідок обстрілу 12 людей поранено, на місці сильна пожежа. Про це повідомляє голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Станом на зараз триває рятувальна операція. На місці працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці. Розгорнуто оперативний штаб.

До лікарні Святого Мартина було доставлено 10 постраждалих каретами швидкої допомоги, ще двоє звернулися самостійно.

Міська влада закликала мешканців закривати вікна та без потреби не виходити на вулицю.

