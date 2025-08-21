Враг атаковал ракетами предприятие в Мукачево: много пострадавших, людей призывают не выходить на улицу

12 человек получили ранения в результате обстрела Мукачево.

Фото: глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий

Российские оккупанты ударили ракетами по территории одного из предприятий Мукачево Закарпатской области. В результате обстрела 12 человек ранены. Об этом сообщает глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий.

На сегодняшний день продолжается спасательная операция. На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранители. Развернут оперативный штаб.

В больницу Святого Мартина было доставлено 10 пострадавших каретами скорой помощи, еще двое обратились самостоятельно.

Городские власти призвали жителей закрывать окна и без необходимости не выходить на улицу.

