Право на защиту и содержание под стражей: Верховный Суд подтвердил законность апелляционного приговора

Отказ в нахождении рядом с адвокатом в зале суда не признан нарушением права осужденного.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Апелляционная и кассационная инстанции оставили без изменений приговор в уголовном производстве в отношении лица, обвиняемого в совершении тяжких преступлений. Верховный Суд не установил существенных нарушений требований уголовного процессуального закона, которые могли бы быть основанием для отмены судебных решений. В связи с этим кассационная жалоба защитника оставлена без удовлетворения.

За 3 преступления – 8 лет лишения свободы

Кассационный уголовный суд ВС рассмотрел кассационную жалобу на приговор по делу № 131/6487/2025 в отношении обвиняемого в причинении тяжких телесных повреждений, незаконном завладении транспортным средством и незаконном обращении с оружием. ККС ВС согласился с решением апелляционной инстанции, которая дала надлежащую оценку доказательствам согласно требованиям Уголовного процессуального кодекса.

Предметом судебного рассмотрения стали вопросы мотивированности судебного решения, допустимости и достаточности доказательств, соблюдения пределов апелляционного пересмотра, а также доводы стороны защиты относительно нарушения права на защиту и процессуального порядка сбора доказательств.

Согласно приговору Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья, мужчина был осужден к наказанию в виде лишения свободы по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 121 УК; ч. 2 ст. 289 УК; ч. 1 ст. 263 УК. На основании ч. 1 ст. 70 УК судом первой инстанции было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет без конфискации имущества. Впоследствии Днепровский апелляционный суд отменил этот приговор в части меры принуждения и вынес новый приговор, которым назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с конфискацией имущества.

Как видно из материалов дела, в августе 2017 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время внезапно возникшего конфликта (произошедшего в связи со столкновением автомобилей) «умышленно с большой силой ударил кулаком в лицо» другого мужчины, вследствие чего тот упал. В результате нанесенных ударов потерпевшему причинены тяжкие телесные повреждения: перелом челюсти, тяжелая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, выворачивание нижнего века правого глаза и другие повреждения, которые были опасны для жизни в момент их причинения.

В начале марта 2018 года осужденный совершил новое преступление: действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, незаконно завладел чужим транспортным средством. В частности, путем повреждения замка двери автомобиля марки «ЗАЗ-Daewoo Т13110» он незаконно проник в салон автомобиля и повредил замок зажигания. После этого, используя буксировочный трос, осужденный вместе с соучастниками присоединил указанный автомобиль к другому транспортному средству и переместил его в неустановленном направлении, чем причинил владельцу имущественный ущерб. В дальнейшем осужденный совершил еще ряд других уголовных правонарушений, связанных с незаконным обращением с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Оценка доказательств и пределы судебного пересмотра

Исследуя материалы данного дела, Кассационный уголовный суд ВС подтвердил, что приговор Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья был вынесен с соблюдением требований статей 94 и 374 УПК.

Суд первой инстанции изложил обстоятельства уголовного производства, установленные на основании доказательств, непосредственно исследованных в судебном заседании, и указал мотивы, по которым пришел к выводу о доказанности виновности обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных указанными статьями УК. В основу обвинительного приговора положены лишь те доказательства, которые суд признал надлежащими, допустимыми и достоверными, а их совокупность – достаточной для принятия соответствующего процессуального решения.

Вывод о виновности основывался на показаниях потерпевшего и свидетелей, допрошенных в суде первой инстанции с соблюдением требований уголовного процессуального закона. Они подтвердили обстоятельства конфликта между водителями транспортных средств. Суд также проверил допустимость протоколов предъявления лица для опознания по фотографиям, в которых потерпевший и свидетели опознали обвиняемого как лицо, причинившее тяжкие телесные повреждения.

Кроме того, судом были исследованы протокол осмотра места происшествия, протоколы следственных экспериментов с участием свидетелей, заключение судебной дактилоскопической экспертизы, а также заключение судебно-медицинской экспертизы относительно характера и степени тяжести телесных повреждений потерпевшего. По эпизоду незаконного завладения транспортным средством суд признал допустимыми показания свидетелей и потерпевшего, протоколы осмотра места происшествия, осмотра видеозаписей с камер наружного наблюдения, материалы обысков и осмотра предметов, в том числе оптический носитель с записями бодикамер сотрудников полиции, а также заключения судебных экспертиз.

По обвинению в незаконном обращении с оружием суд сослался на показания свидетелей-понятых, которые подтвердили свое участие в следственных действиях, правильность составления протоколов в их присутствии и отсутствие замечаний к их содержанию. Также были исследованы протоколы осмотра места происшествия, протоколы проведения следственных экспериментов, материалы негласных следственных розыскных действий, заключения судебных экспертиз и другие доказательства, которые суд признал логичными, последовательными и согласующимися между собой.

Пересматривая приговор в пределах апелляционной жалобы в соответствии со статьями 404, 407 и 420 УПК, апелляционный суд проверил правильность оценки доказательств судом первой инстанции и пришел к выводу об отсутствии существенных нарушений требований уголовного процессуального закона. Суд апелляционной инстанции отметил: показания потерпевшего и свидетелей являются последовательными, согласованными между собой и подтверждаются совокупностью других доказательств. Обстоятельств, которые бы свидетельствовали о заинтересованности этих лиц или наличии мотивов для оговора обвиняемого, установлено не было.

Также апелляционный суд согласился с оценкой письменных доказательств и указал, что сторона защиты, ссылаясь на их недопустимость, не привела конкретных данных о существенном нарушении прав обвиняемого или влиянии таких нарушений на достоверность полученных доказательств. При этом суд сослался на устоявшуюся практику ВС, согласно которой процессуальные нарушения при сборе доказательств являются основанием для признания их недопустимыми лишь при условии существенного нарушения прав и свобод человека либо возникновения сомнений в достоверности фактических данных.

Проверка приговора без повторного исследования

В кассационной жалобе защитник ставил вопрос об отмене приговора апелляционного суда, ссылаясь на недопустимость письменных доказательств в связи с нарушением требований УПК относительно порядка составления протоколов процессуальных действий. В связи с этим суд кассационной инстанции отметил, что в соответствии с процессуальным законом он является судом права, а не факта, и проверяет судебные решения лишь в пределах доводов кассационной жалобы.

Суд подчеркнул, что лицо, оспаривающее судебное решение, должно конкретно указать: в чем заключается нарушение закона, каким образом оно существенно повлияло на возможности стороны защиты реализовать свои процессуальные права и почему такое нарушение не было устранено в ходе рассмотрения дела судами предыдущих инстанций. Формальные утверждения о нарушении требований процессуального закона без надлежащего обоснования не могут быть основанием для отмены судебных решений.

Кассационный уголовный суд ВС также установил: доводы кассационной жалобы фактически сводятся к повторению аргументов, которые уже были предметом проверки апелляционного суда и которым была дана мотивированная оценка. Конкретных обстоятельств, которые бы свидетельствовали о существенном нарушении прав обвиняемого или влиянии процессуальных недостатков на допустимость и достоверность доказательств, стороной защиты приведено не было.

Отдельно ККС ВС проверил доводы относительно нарушения права на защиту в связи с отказом суда первой инстанции позволить обвиняемому находиться во время судебного заседания рядом с защитником, а не в специально оборудованном ограждении. Суд кассационной инстанции согласился с выводами апелляционного суда о том, что такой отказ основывался на требованиях инструкции по организации конвоирования и содержанию в судах обвиняемых и осужденных, которая не предусматривает возможности нахождения лица, взятого под стражу, вне специально отведенного места в зале суда.

Кассационный уголовный суд ВС также подчеркнул: обеспечение безопасности в зале судебного заседания является составной частью справедливого судебного разбирательства, а примененные ограничения были пропорциональными с учетом характера инкриминируемых преступлений и данных о личности обвиняемого. Материалы производства не содержат сведений о том, что такие условия препятствовали эффективному осуществлению права на защиту или общению с защитником.

В итоге суд кассационной инстанции пришел к выводу, что апелляционный суд рассмотрел уголовное производство с соблюдением требований статей 404, 419 и 420 УПК, тщательно проверил доводы апелляционной жалобы и привел надлежащие мотивы оставления её без удовлетворения. Оснований для отмены или изменения приговора в связи с существенными нарушениями требований уголовного процессуального закона либо неправильным применением закона об уголовной ответственности судом апелляционной инстанции не установлено. Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения, а судебные решения – без изменений.

Автор: Валентин Коваль

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.