Андрій Сибіга прокоментував обстріл Мукачева: Це був удар по американській компанії, яка спеціалізується на електроніці

09:57, 21 серпня 2025
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що постраждав повністю цивільний об'єкт, який не має жодного стосунку до оборони.
Як відомо, Мукачево на Закарпатті атакували ракети, внаслідок чого постраждало підприємство. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на атаку, зазначивши, що ворог вдарив по американській компанії, що спеціалізується на електроніці. За його словами, це абсолютно цивільний об'єкт, який не має жодного стосунку до оборони. 

Одна з ракет вразила великого американського виробника електроніки, що призвело до серйозних пошкоджень, вказує Сибіга. 

"Жодної військової логіки чи необхідності, лише терор проти людей, бізнесу та нормального життя в нашій країні. Ось чому зусилля, спрямовані на те, щоб змусити росію припинити війну, є настільки критично важливими, і ми знову підтверджуємо готовність України докласти всіх зусиль для наближення миру", — заявив голова МЗС.

Він наголосив на важливості посилення протиповітряної оборони, надійних гарантій безпек та зустрічі лідерів у двосторонньому форматі Україна-Росія і тристоронньому форматі Україна-США-Росія.

"Не менш важливою є робота з надання Україні надійних гарантій безпеки від партнерів, включаючи Сполучені Штати та європейських союзників. Нічні удари також демонструють терміновість посилення протиповітряної оборони України додатковими системами та перехоплювачами", - додав Сибіга. 

Фото: МЗС

