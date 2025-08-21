Практика судов
Андрей Сибига прокомментировал обстрел Мукачева: Это был удар по американской компании, специализирующейся на электронике

09:57, 21 августа 2025
Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что пострадал полностью гражданский объект, не имеющий никакого отношения к обороне.
Андрей Сибига прокомментировал обстрел Мукачева: Это был удар по американской компании, специализирующейся на электронике
Как известно, Мукачево в Закарпатье атаковали ракеты, в результате чего пострадало предприятие. Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на атаку, отметив, что враг ударил по американской компании, специализирующейся на электронике. По его словам, это абсолютно гражданский объект, не имеющий никакого отношения к обороне.

Одна из ракет поразила крупного американского производителя электроники, что привело к серьезным повреждениям, указывает Сибига.

"Никакой военной логики или необходимости, только террор против людей, бизнеса и нормальной жизни в нашей стране. Вот почему усилия, направленные на то, чтобы заставить Россию прекратить войну, столь критически важны, и мы вновь подтверждаем готовность Украины приложить все усилия для приближения мира", — заявил глава МИД.

Он отметил важность усиления противовоздушной обороны, надежных гарантий безопасности и встречи лидеров в двустороннем формате Украина-Россия и трехстороннем формате Украина-США-Россия.

"Не менее важна работа по предоставлению Украине надежных гарантий безопасности от партнеров, включая Соединенные Штаты и европейских союзников. Ночные удары также демонстрируют срочность усиления противовоздушной обороны Украины дополнительными системами и перехватчиками", - добавил Сибига.

Фото: МИД

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Соискателям профобразования смогут платить вознаграждение — Рада приняла закон о профессиональном образовании

Закон предусматривает, что вознаграждение за выполненную работу в рамках прохождения практической подготовки перечисляется на счет соискателей профессионального образования на основании студенческого трудового договора.

Полиция сможет принудительно доставлять чиновников на заседания временных следственных комиссий Верховной Рады

Также предлагается штрафовать должностных лиц до 17 тысяч грн за неявку на пленарное заседание Верховной Рады без уважительных причин.

«Судебно-юридическая газета» теперь представлена в экспертной группе при ВСК Верховной Рады по расследованию признаков коррупции в судах и правоохранительных органах

«Судебно-юридическая газета» теперь представлена в экспертной группе при ВСК Верховной Рады по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти.

Верховный Суд сформулировал заключение, имеют ли право пересечь границу мужчины, чьи родственники погибли или пропали без вести во время мер по отражению вооруженной агрессии

В условиях военного положения ограничения права на выезд оправданы приоритетом публичного интереса и не являются произвольными — Верховный Суд.

Верховная Рада рассмотрит законопроект об обеспечении уважения к суду

Впрочем, изменения в КУоАП и УПК касаются не только повышения штрафов за неуважение к суду.

