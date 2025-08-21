Андрей Сибига прокомментировал обстрел Мукачева: Это был удар по американской компании, специализирующейся на электронике

Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что пострадал полностью гражданский объект, не имеющий никакого отношения к обороне.

Как известно, Мукачево в Закарпатье атаковали ракеты, в результате чего пострадало предприятие. Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на атаку, отметив, что враг ударил по американской компании, специализирующейся на электронике. По его словам, это абсолютно гражданский объект, не имеющий никакого отношения к обороне.

Одна из ракет поразила крупного американского производителя электроники, что привело к серьезным повреждениям, указывает Сибига.

"Никакой военной логики или необходимости, только террор против людей, бизнеса и нормальной жизни в нашей стране. Вот почему усилия, направленные на то, чтобы заставить Россию прекратить войну, столь критически важны, и мы вновь подтверждаем готовность Украины приложить все усилия для приближения мира", — заявил глава МИД.

Он отметил важность усиления противовоздушной обороны, надежных гарантий безопасности и встречи лидеров в двустороннем формате Украина-Россия и трехстороннем формате Украина-США-Россия.

"Не менее важна работа по предоставлению Украине надежных гарантий безопасности от партнеров, включая Соединенные Штаты и европейских союзников. Ночные удары также демонстрируют срочность усиления противовоздушной обороны Украины дополнительными системами и перехватчиками", - добавил Сибига.

Фото: МИД

