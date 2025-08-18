«Судья рамсы попутал, под ногами земли не видите» – участница судебного процесса вместо изложения аргументов, решила оскорбить судью

Высший совет правосудия попросил Офис Генпрокурора сообщить, что происходит с уголовным производством относительно высказываний в адрес судьи.

Здание Гайворонского райсуда Кировоградской области

Очередной неприятный для судебной власти инцидент зафиксирован в Гайворонском районном суде Кировоградской области.

Как сообщил в Высший совет правосудия судья Михаил Венгрин, у него в производстве находится гражданское дело по иску о взыскании материального ущерба в результате ДТП и взыскании морального вреда в результате получения телесных повреждений и повреждения автомобиля.

Подготовительное судебное заседание в деле было назначено на 26 июня.

В преддверии судебного заседания в суд поступило заявление ответчицы о том, что судья Михаил Венгрин должен взять самоотвод от рассмотрения дела. Заявление было обосновано тем, что судья Михаил Венгрин якобы получил неправомерную выгоду.

Также к заявлению был приложен текст следующего содержания:

«Вы, что судья там рамсы попутали, под ногами земли уже не видите, на Законы плевать, Законы для вас не писаны, договариваетесь со стороной истца по делам за бабки, как в том анекдоте – кто больше даст. Сколько вам предоставили представитель истца 50000,00 грн. или больше? Потому что я вам никакой копейки не дам, потому что Государство вам достаточно платит заработную плату за "бредовое судейское движение". И это не только по данному делу, а по многим делам, как уже в Гайвороне, так в других городах, где раньше судействовали, за что вас спрятали в Гайворонском суде подальше от людей. А потому, предлагаю вам заявить самоотвод по данному делу, потому что не законно вы начали по данному делу».

По итогам указанного общения с судьей, Кировоградская областная прокуратура еще 9 июля начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 376 (вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью воспрепятствовать исполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения) Уголовного кодекса.

Впрочем, досудебное расследование, которое осуществляет следственный отдел отделения полиции № 1 (г. Гайворон), продолжается до сих пор.

Как отметили, в связи с этим в Высшем совете правосудия, вообще-то действия участницы судебного процесса можно квалифицировать не только по ст. 376 УК, но и как заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления (ст. 383 УК).

«Совершение уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 383 УК Украины, в отношении судей, кроме причинения вреда отдельным лицам, направлено на подрыв авторитета правосудия в целом», - отметили в ВСП.

12 августа Совет правосудия обратился к Офису Генпрокурора с просьбой сообщить, что же происходит с уголовным производством, касающемся фактов, изложенным судьей Михаилом Венгриным.

Автор: Вячеслав Хрипун

