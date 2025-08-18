«Суддя рамси попутав, під ногами землі не бачите» – учасниця судового процесу замість викладення аргументів, вирішила образити суддю

Вища рада правосуддя попросила Офіс Генпрокурора повідомити, що відбувається з кримінальним провадженням стосовно висловлювань на адресу судді.

Будівля Гайворонського райсуду Кіровоградської області

Черговий неприємний для судової влади інцидент зафіксовано у Гайворонському районному суді Кіровоградської області.

Як повідомив до Вищої ради правосуддя суддя Михайло Венгрин, у нього в провадженні перебуває цивільна справа за позовом про стягнення матеріальної шкоди внаслідок ДТП та стягнення моральної шкоди внаслідок отримання тілесних ушкоджень та пошкодження автомобіля.

Підготовче судове засідання у справі було призначене на 26 червня.

Напередодні судового засідання до суду надійшла заява відповідачки про те, що суддя Михайло Венгрин має взяти самовідвід від розгляду справи. Заява була обґрунтована тим, що суддя Михайло Венгрин нібито отримав неправомірну вигоду.

Також до заяви було долучено текст наступного змісту:

«Ви, що суддя там рамси попутали, під ногами землі вже не бачите, на Закони начхати, Закони для вас не писані, домовляєтеся з стороною позивача по справам за бабки, як у тому анекдоті – хто більше дасть. Скільки ж вам дали представник позивача 50000,00 грн. чи більше? Бо я вам жодної копійки не дам, бо Держава вам достатньо платить заробітну плату за “бредове судійське двіженія”. І це не лише по даній справі, а по багатьох справах, як вже у Гайвороні та в інших містах де раніше судействували, за що вас заховали у Гайворонському суді подальше від людей. А тому, пропоную вам заявити самовідвід по даній справі, бо не не законно ви начали по даній справі».

За підсумками зазначеного «спілкування» із суддею Кіровоградська обласна прокуратура ще 9 липня розпочала досудове розслідування з ч. 1 ст. 376 (втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися винесення неправосудного рішення) Кримінального кодексу.

Втім досудове розслідування, яке здійснює слідчий відділ відділення поліції № 1 (м. Гайворон), триває досі.

Як зазначили у зв’язку з цим у Вищій раді правосуддя, взагалі-то дії учасниці судового процесу можна кваліфікуватися не тільки за ст. 376 КК, але й як завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення (ст. 383 КК).

«Вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 383 КК України, стосовно суддів, крім завдання шкоди окремим особам, спрямоване на підрив авторитету правосуддя загалом», - зазначили у ВРП.

Відтак, 12 серпня Рада правосуддя звернулася до Офісу Генпрокурора з проханням повідомити, що відбувається з кримінальним провадженням за фактами, викладеними суддею Михайлом Венгриним.

Автор: В’ячеслав Хрипун

