Максим Пампура рассказал, на какой стадии находится вопрос повышения зарплат работникам аппаратов судов и помощникам судей

В течение января-июня 2025 года в специальный фонд госбюджета поступило 2,68 млрд грн при плане в 1,8 млрд грн. То есть, за счет судебного сбора.
Состояние обеспечения позволяет, чтобы Государственная судебная администрация могла поднимать вопрос о повышении зарплат в аппаратах судов. Однако сделать это самостоятельно без принятия Кабмином соответствующих постановлений ГСА не может.
Известно, что Верховная Рада весной 2025 года приняла два закона об оплате труда госслужащих – законопроект 8222 (закон 4282-ІХ) и законопроект 9478 (закон 4322-ІХ), которые позволяют повысить зарплаты за счет установления определенного коэффициента. Вместе с тем, до сих пор не подписан Президентом законопроект 9478, который способствует правительству в решении данного вопроса. Этот законопроект направили на подпись Президенту 17 апреля 2025 года.
В то же время, установить повышающие коэффициенты позволяет закон 4282-ІХ, который уже вступил в силу.
Временно исполняющий обязанности главы Государственной судебной администрации Максим Пампура рассказал об актуальном состоянии вопроса с повышением зарплат в аппаратах судов.
Так, по его словам, прогнозируемый размер средней зарплаты на 2025 год – при условии реализации этих двух законов – составляет:
Местные общие суды
Местные специализированные суды
Апелляционные суды
В настоящее время средний размер зарплаты работников аппаратов судов в I полугодии 2025 года составляет:
Средний размер зарплаты помощников судей составляет в I полугодии 2025 года:
Принятые ГСА меры по зарплатам работников аппаратов судов
ГСА подготовлен проект постановления Кабмина об установлении размера дополнительного коэффициента повышения должностных окладов государственных служащих в аппаратах (секретариатах) судов, других органах и учреждениях системы правосудия, который разработан с целью реализации пункта 14-2 Заключительных положений закона о госслужбе, принятие которой обеспечит конкурентоспособность зарплат, а именно путем применения к их должностным окладам коэффициентов:
«По состоянию на сегодня могу проинформировать, что получена официальная информация от министерств, которые согласовывают проект этого постановления. Это Минцифры, Минэкономики, Минфин. На этой неделе направлен проект этого постановления с учетом этих выводов в Министерство юстиции и НАПК. После чего планируется уже представление этого проекта на заседании правительства», – отметил в. и. о. главы ГСА Максим Пампура.
По работникам патронатной службы, то есть, помощникам, подготовлен проект постановления Кабмина «О внесении изменений в приложение 6 к Условиям оплаты труда работников патронатных служб в государственных органах», которым предлагается:
«Соответствующее обращение ГСА было направлено в адрес премьер-министра Украины Юлии Свириденко 30 июля 2025 года. 20 августа поступило письмо с резолюцией премьера на соответствующие министерства, которое сейчас будет проработано в соответствии с требованиями закона и регламента», – сообщил Максим Пампура.
По состоянию на 30 июня 2025 года в аппаратах местных и апелляционных судов работает 22 478 работников. Государственных служащих – фактическая численность 13 893 человека при штатной 16 938. Помощников судей – 5463 человека при штатной численности 6681. Количество как госслужащих, так и помощников, хоть и незначительно, но по сравнению с 2024 годом, увеличилось.
Автор: Наталя Мамченко
