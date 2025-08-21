Максим Пампура рассказал, на какой стадии находится вопрос повышения зарплат работникам аппаратов судов и помощникам судей

Кабмин пока не рассмотрел ни проект постановления о повышении оплаты труда работников аппаратов судов, ни по помощникам судей.

В течение января-июня 2025 года в специальный фонд госбюджета поступило 2,68 млрд грн при плане в 1,8 млрд грн. То есть, за счет судебного сбора.

Состояние обеспечения позволяет, чтобы Государственная судебная администрация могла поднимать вопрос о повышении зарплат в аппаратах судов. Однако сделать это самостоятельно без принятия Кабмином соответствующих постановлений ГСА не может.

Известно, что Верховная Рада весной 2025 года приняла два закона об оплате труда госслужащих – законопроект 8222 (закон 4282-ІХ) и законопроект 9478 (закон 4322-ІХ), которые позволяют повысить зарплаты за счет установления определенного коэффициента. Вместе с тем, до сих пор не подписан Президентом законопроект 9478, который способствует правительству в решении данного вопроса. Этот законопроект направили на подпись Президенту 17 апреля 2025 года.

В то же время, установить повышающие коэффициенты позволяет закон 4282-ІХ, который уже вступил в силу.

Временно исполняющий обязанности главы Государственной судебной администрации Максим Пампура рассказал об актуальном состоянии вопроса с повышением зарплат в аппаратах судов.

Так, по его словам, прогнозируемый размер средней зарплаты на 2025 год – при условии реализации этих двух законов – составляет:

Местные общие суды

Начальник отдела – 26,3 тысяч грн (при расчетной сумме на 2025 год – 24,59 тысяч грн)

Главный специалист – 21 тысяча грн (при расчетной 17,78 тысяч грн)

Секретарь судебного заседания – 20,62 тысяч грн (при расчетной 17,7 тысяч грн)

Местные специализированные суды

Начальник отдела – 49,74 тысяч грн (при расчетной на 2025 год – 29,88 тысяч грн)

Главный специалист – 36 тысяч грн (при расчетной 21,66 тысяч грн)

Секретарь судебного заседания – 34,75 тысяч грн (при расчетной 20,12 тысяч грн)

Апелляционные суды

Начальник отдела – 49,74 тысяч грн (при расчетной на 2025 год – 29,55 тысяч грн)

Главный специалист – 36 тысяч грн (при расчетной 22,18 тысяч грн)

Секретарь судебного заседания – 34,75 тысяч грн (при расчетной 20,46 тысяч грн)

В настоящее время средний размер зарплаты работников аппаратов судов в I полугодии 2025 года составляет:

Местные общие суды – 19,38 тысяч грн

Местные административные суды – 23,4 тысяч грн

Местные хозяйственные суды – 24,75 тысяч грн

Апелляционные общие суды – 24,97 тысяч грн

Апелляционные хозяйственные суды – 26 тысяч грн

Апелляционные административные суды – 24,88 тысяч грн

Средний размер зарплаты в целом – 23,9 тысяч грн

Средний размер зарплаты помощников судей составляет в I полугодии 2025 года:

Местные общие суды – 25,72 тысяч грн

Местные административные суды – 28,46 тысяч грн

Местные хозяйственные суды – 30,64 тысяч грн

Апелляционные общие суды – 30,92 тысяч грн

Апелляционные хозяйственные суды – 32 тысяч грн

Апелляционные административные суды – 30,24 тысяч грн

Средний размер зарплаты в целом – 29,97 тысяч грн

Принятые ГСА меры по зарплатам работников аппаратов судов

ГСА подготовлен проект постановления Кабмина об установлении размера дополнительного коэффициента повышения должностных окладов государственных служащих в аппаратах (секретариатах) судов, других органах и учреждениях системы правосудия, который разработан с целью реализации пункта 14-2 Заключительных положений закона о госслужбе, принятие которой обеспечит конкурентоспособность зарплат, а именно путем применения к их должностным окладам коэффициентов:

1,2 – местных общих судов, которые провели классификацию должностей госслужбы

1,6 – апелляционных судов, окружных админсудов, хозяйственных судов, ТУ ГСА, ТУ Службы судебной охраны, которые провели классификацию должности

1,3 – ГСА Украины, центрального органа управления ССО, которые провели классификацию должностей

«По состоянию на сегодня могу проинформировать, что получена официальная информация от министерств, которые согласовывают проект этого постановления. Это Минцифры, Минэкономики, Минфин. На этой неделе направлен проект этого постановления с учетом этих выводов в Министерство юстиции и НАПК. После чего планируется уже представление этого проекта на заседании правительства», – отметил в. и. о. главы ГСА Максим Пампура.

По работникам патронатной службы, то есть, помощникам, подготовлен проект постановления Кабмина «О внесении изменений в приложение 6 к Условиям оплаты труда работников патронатных служб в государственных органах», которым предлагается:

должностные оклады работников патронатных служб Верховного Суда, высших специализированных судов, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей определять в соответствии с этой схемой с коэффициентом – 1,55

патронатных служб апелляционных судов, окружных административных, хозяйственных судов – 1,3

местных общих судов с коэффициентом – 1,25

«Соответствующее обращение ГСА было направлено в адрес премьер-министра Украины Юлии Свириденко 30 июля 2025 года. 20 августа поступило письмо с резолюцией премьера на соответствующие министерства, которое сейчас будет проработано в соответствии с требованиями закона и регламента», – сообщил Максим Пампура.

По состоянию на 30 июня 2025 года в аппаратах местных и апелляционных судов работает 22 478 работников. Государственных служащих – фактическая численность 13 893 человека при штатной 16 938. Помощников судей – 5463 человека при штатной численности 6681. Количество как госслужащих, так и помощников, хоть и незначительно, но по сравнению с 2024 годом, увеличилось.

Автор: Наталя Мамченко

