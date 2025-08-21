Максим Пампура розповів, на якій стадії знаходиться питання підвищення зарплат працівникам апаратів судів та помічникам суддів

Впродовж січня-червня 2025 року до спеціального фонду держбюджету надійшло 2,68 млрд грн при плані у 1,8 млрд грн. Тобто, за рахунок судового збору.
Стан забезпечення дозволяє, аби Державна судова адміністрація могла ставити питання про підвищення зарплат в апаратах судів. Однак зробити це самостійно без прийняття Кабміном відповідних постанов ДСА не може.
Відомо, що Верховна Рада навесні 2025 року прийняла два закони стосовно оплати праці держслужбовців – законопроект 8222 (закон 4282-ІХ) та законопроект 9478 (закону 4322-ІХ), які дозволяють підвищити зарплати за рахунок встановлення певного коефіцієнту. Разом із тим, наразі досі не підписаний Президентом законопроект 9478, який сприяє уряду у вирішенні даного питання. Цей законопроект направили на підпис Президенту 17 квітня 2025 року.
Водночас, встановити підвищувальні коефіцієнти дозволяє закон 4282-ІХ, який вже набув чинності.
Тимчасово виконуючий обов’язки голови Державної судової адміністрації Максим Пампура розповів про актуальний стан питання з підвищенням зарплат в апаратах судів.
Так, за його словами, прогнозований розмір середньої зарплати на 2025 рік – за умови реалізації цих двох законів – становить:
Місцеві загальні суди
Місцеві спеціалізовані суди
Апеляційні суди
Наразі середній розмір зарплати працівників апаратів судів в І півріччі 2025 року становить:
Середній розмір зарплати помічників суддів становить в І півріччі 2025 року:
Вжиті ДСА заходи щодо зарплат працівників апаратів судів
ДСА підготовлено проект постанови Кабміну про встановлення розміру додаткового коефіцієнта підвищення посадових окладів державних службовців в апаратах (секретаріатах) судів, інших органах та установах системи правосуддя, який розроблений з метою реалізації пункту 14-2 Прикінцевих положень закону про держслужбу, прийняття якої забезпечить конкурентоспроможність зарплат, а саме шляхом застосування до їх посадових окладів коефіцієнтів:
«Станом на сьогодні можу проінформувати, що отримана офіційна інформація від міністерств, які погоджують проект цієї постанови. Це Мінцифри, Мінекономіки, Мінфін. На цьому тижні направлено проект цієї постанови з урахуванням цих висновків до Міністерства юстиції та НАЗК. Після чого планується вже представлення цього проекту на засіданні уряду», зазначив т. в. о. голови ДСА Максим Пампура.
Щодо працівників патронатної служби, тобто, помічників, підготовлено проект постанови Кабміну «Про внесення змін у додаток 6 до Умов оплати праці працівників патронатних служб у державних органах», яким пропонується:
«Відповідне звернення ДСА було направлене на адресу прем’єр-міністра України Юлії Свириденко 30 липня 2025 року. 20 серпня надійшов лист з резолюцією прем’єра на відповідні міністерства, який наразі буде опрацьовано відповідно до вимог закону та регламенту», повідомив Максим Пампура.
Станом на 30 червня 2025 рік в апаратах місцевих та апеляційних судів працює 22 478 працівників.
Державних службовців – фактична чисельність 13 893 людини при штатній 16 938. Помічників суддів – 5463 людини при штатній чисельності 6681. Кількість як держслужбовців, так і помічників, хоч і незначно, але порівняно з 2024 роком, збільшилася.
Автор: Наталя Мамченко
