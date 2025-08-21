Максим Пампура розповів, на якій стадії знаходиться питання підвищення зарплат працівникам апаратів судів та помічникам суддів

Кабмін поки не розглянув ані проект постанови стосовно підвищення оплати праці працівників апаратів судів, ані щодо помічників суддів

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Впродовж січня-червня 2025 року до спеціального фонду держбюджету надійшло 2,68 млрд грн при плані у 1,8 млрд грн. Тобто, за рахунок судового збору.

Стан забезпечення дозволяє, аби Державна судова адміністрація могла ставити питання про підвищення зарплат в апаратах судів. Однак зробити це самостійно без прийняття Кабміном відповідних постанов ДСА не може.

Відомо, що Верховна Рада навесні 2025 року прийняла два закони стосовно оплати праці держслужбовців – законопроект 8222 (закон 4282-ІХ) та законопроект 9478 (закону 4322-ІХ), які дозволяють підвищити зарплати за рахунок встановлення певного коефіцієнту. Разом із тим, наразі досі не підписаний Президентом законопроект 9478, який сприяє уряду у вирішенні даного питання. Цей законопроект направили на підпис Президенту 17 квітня 2025 року.

Водночас, встановити підвищувальні коефіцієнти дозволяє закон 4282-ІХ, який вже набув чинності.

Тимчасово виконуючий обов’язки голови Державної судової адміністрації Максим Пампура розповів про актуальний стан питання з підвищенням зарплат в апаратах судів.

Так, за його словами, прогнозований розмір середньої зарплати на 2025 рік – за умови реалізації цих двох законів – становить:

Місцеві загальні суди

Начальник відділу – 26,3 тисяч грн (при розрахунковій сумі на 2025 рік – 24,59 тисяч грн)

Головний спеціаліст 21 тисяча грн (при розрахунковій 17,78 тисяч грн)

Секретар судового засідання – 20,62 тисяч грн (при розрахунковій 17,7 тисяч грн)

Місцеві спеціалізовані суди

Начальник відділу – 49,74 тисячі грн (при розрахунковій на 2025 рік – 29,88 тисяч грн)

Головний спеціаліст – 36 тисяч грн (при розрахунковій 21,66 тисяч грн)

Секретар судового засідання – 34,75 тисяч грн (при розрахунковій 20,12 тисяч грн)

Апеляційні суди

Начальник відділу – 49,74 тисяч грн (при розрахунковій на 2025 рік – 29,55 тисяч грн)

Головний спеціаліст – 36 тисяч грн (при розрахунковій 22,18 тисяч грн)

Секретар судового засідання – 34,75 тисяч грн (при розрахунковій 20,46 тисяч грн)

Наразі середній розмір зарплати працівників апаратів судів в І півріччі 2025 року становить:

Місцеві загальні суди – 19,38 тисяч грн

Місцеві адміністративні суди – 23,4 тисяч грн

Місцеві господарські суди – 24,75 тисяч грн

Апеляційні загальні суди – 24,97 тисяч грн

Апеляційні господарські суди – 26 тисяч грн

Апеляційні адміністративні суди – 24,88 тисяч грн

Середній розмір зарплати загалом – 23,9 тисяч грн

Середній розмір зарплати помічників суддів становить в І півріччі 2025 року:

Місцеві загальні суди – 25,72 тисяч грн

Місцеві адміністративні суди – 28,46 тисяч грн

Місцеві господарські суди – 30,64 тисяч грн

Апеляційні загальні суди – 30,92 тисяч грн

Апеляційні господарські суди – 32 тисяч грн

Апеляційні адміністративні суди – 30,24 тисяч грн

Середній розмір зарплати загалом – 29,97 тисяч грн

Вжиті ДСА заходи щодо зарплат працівників апаратів судів

ДСА підготовлено проект постанови Кабміну про встановлення розміру додаткового коефіцієнта підвищення посадових окладів державних службовців в апаратах (секретаріатах) судів, інших органах та установах системи правосуддя, який розроблений з метою реалізації пункту 14-2 Прикінцевих положень закону про держслужбу, прийняття якої забезпечить конкурентоспроможність зарплат, а саме шляхом застосування до їх посадових окладів коефіцієнтів:

1,2 – місцевих загальних судів, які провели класифікацію посад держслужби

1,6 – апеляційних судів, окружних адмінсудів, господарських судів, ТУ ДСА, ТУ Служби судової охорони, які провели класифікацію посади

1,3 – ДСА України, центрального органу управління ССО, які провели класифікацію посад

«Станом на сьогодні можу проінформувати, що отримана офіційна інформація від міністерств, які погоджують проект цієї постанови. Це Мінцифри, Мінекономіки, Мінфін. На цьому тижні направлено проект цієї постанови з урахуванням цих висновків до Міністерства юстиції та НАЗК. Після чого планується вже представлення цього проекту на засіданні уряду», зазначив т. в. о. голови ДСА Максим Пампура.

Щодо працівників патронатної служби, тобто, помічників, підготовлено проект постанови Кабміну «Про внесення змін у додаток 6 до Умов оплати праці працівників патронатних служб у державних органах», яким пропонується:

посадові оклади працівників патронатних служб Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів визначати відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом – 1,55

патронатних служб апеляційних судів, окружних адміністративних, господарських судів – 1,3

місцевих загальних судів з коефіцієнтом – 1,25.

«Відповідне звернення ДСА було направлене на адресу прем’єр-міністра України Юлії Свириденко 30 липня 2025 року. 20 серпня надійшов лист з резолюцією прем’єра на відповідні міністерства, який наразі буде опрацьовано відповідно до вимог закону та регламенту», повідомив Максим Пампура.

Станом на 30 червня 2025 рік в апаратах місцевих та апеляційних судів працює 22 478 працівників.

Державних службовців – фактична чисельність 13 893 людини при штатній 16 938. Помічників суддів – 5463 людини при штатній чисельності 6681. Кількість як держслужбовців, так і помічників, хоч і незначно, але порівняно з 2024 роком, збільшилася.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.