Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Верховна Рада внесла зміни до закону про державну службу – у тому числі стосовно зарплат працівників апаратів судів

13:53, 25 березня 2025
Парламент ухвалив зміни до закону про державну службу, які стосуються також і визначення розмірів посадових окладів державних службовців апаратів судів, органів та установ системи правосуддя.
Верховна Рада внесла зміни до закону про державну службу – у тому числі стосовно зарплат працівників апаратів судів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада 25 березня прийняла в цілому як закон законопроект 9478 про зміни до закону про державну службу.

Закон передбачає, що за державними службовцями апарату Верховної Ради, які на день набрання чинності Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад» (законопроект 8222) набули відповідно до ч. 1 статті 52 цього Закону (в редакції до набрання чинності зазначеним Законом) право на встановлення надбавки за вислугу років на державній службі у розмірі більше ніж 30% посадового окладу, розмір такої надбавки зберігається після набрання чинності зазначеним Законом у період їх роботи в апараті парламенту.

Зміни стосуються також працівників апаратів судів.

Нагадаємо, що прийнятим 11 березня законопроектом про реформу оплати праці чиновників 8222 перехідні положення закону про держслужбу були доповнені пунктом 14-4, відповідно до якого, з метою підвищення посадових окладів працівників апаратів судів, було піднято рівень юрисдикцій судів. Суди обласного рівня, тобто апеляційні суди, віднесені до державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України. А суди районні, міські, районні у містах, міськрайонні віднесені до державних органів обласного рівня.

Законопроектом 9478 цей пункт 14-4 пропонується доповнити ще однією нормою, відповідно до якої установити, що з метою визначення розмірів посадових окладів державних службовців апаратів судів, органів та установ системи правосуддя тимчасово, до 1 січня 2026 року, суди, органи та установи системи правосуддя, юрисдикція яких поширюється на територію відповідно областей і міста Києва, відносяться до держорганів, зазначених в абзаці 4 підпункту 1 пункту 12 розділу «Прикінцеві положення» Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік» (тобто, інші державні органи, юрисдикція яких поширюється на всю територію України), а районні, міжрайонні, районні у містах, міські, міськрайонні суди – до державних органів, зазначених у підпункті 2 пункту 12 розділу «Прикінцеві положення» зазначеного Закону (тобто, державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, міста Києва).

Також законопроект передбачає, що співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями застосовується під час призначення на посади державної служби осіб, яким присвоєно такі спеціальні звання, та проходження ними державної служби.

Ранг державного службовця за співвідношенням присвоюється особі на рівні спеціального звання, яке вона має відповідно до спеціального закону, якщо відповідно до цього Закону державному службовцю може бути присвоєно нижчий ранг.

Черговий ранг у межах відповідної категорії посад присвоюється державному службовцю через 3 роки після присвоєння попереднього рангу. Періоди роботи (строки перебування) на посадах державної служби, які дають право на присвоєння чергового рангу, встановлюються Кабміном.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення (крім зауваження) черговий ранг державному службовцю не присвоюється.

Крім того, пропонується доповнити перехідні положення закону про держслужбу пунктами, якими установити, що:

  • у 2025 році НАДС погоджує результати класифікації посад державної служби у державних органах, крім державних органів, зазначених в абзаці 2 підпункту 1 пункту 12 розділу «Прикінцеві положення» Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік».
  • час роботи на посадах начальників військових адміністрацій населених пунктів та інших працівників військових адміністрацій населених пунктів, які уклали трудовий договір з обласними військовими адміністраціями (у разі їх утворення) або з Генеральним штабом ЗСУ (якщо у відповідній області не утворено обласну військову адміністрацію), крім працівників, які виконують функції з обслуговування, обслуговуючого персоналу та технічних працівників, зараховується до стажу державної служби.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд суддя Верховна Рада України закон законопроект

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Товари у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, які не відповідають заявленим у документах даним, зможуть конфіскувати – Рада прийняла закон

Парламент прийняв зміни до Митного кодексу щодо відповідальності за порушення митних правил.

У судді виникли сумніви, що колегія ВККС якісно перевірила його практичне завдання під час конкурсу в апеляційні суди – позов розгляне Верховний Суд

Суддя Андрій Сліденко не погодився зі своєю оцінкою за практичне завдання під час конкурсу в апеляційні адміністративні суди.

Парламент схвалив законопроект про створення в Україні банків фінансової інклюзії

Верховна Рада прийняла за основу законопроект про створення банків фінансової інклюзії, які надаватимуть клієнтам послуги на малонаселених та важкодоступних територіях.

Верховна Рада внесла зміни до закону про державну службу – у тому числі стосовно зарплат працівників апаратів судів

Парламент ухвалив зміни до закону про державну службу, які стосуються також і визначення розмірів посадових окладів державних службовців апаратів судів, органів та установ системи правосуддя.

Верховна Рада прийняла закон про примусове відчуження землі та будинків в Ужгородському районі Закарпатської області

Прийнятим законом передбачаються особливості примусового відчуження земельних ділянок, іншого нерухомого майна в умовах воєнного стану для розміщення об'єктів оборонно-промислового комплексу та об'єктів інфраструктури в Ужгородському районі Закарпатської області.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Раїса Ханова
    Раїса Ханова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Павло Тихий
    Павло Тихий
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Сергій Кічмаренко
    Сергій Кічмаренко
    суддя Приморського районного суду м. Одеси
  • Олександр Луценко
    Олександр Луценко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Жанна Чернова
    Жанна Чернова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду