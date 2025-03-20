У ДСА назвали цифри середньої зарплати працівників апарату судів та суддів у 2024 році

За даними ДСА, середній розмір винагороди суддів за 2024 рік становив у місцевих загальних судах – 107,8 тисяч грн, місцевих спеціалізованих – 121,5 тисяч грн та 234,7 тисяч в апеляційних судах.

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У Державній судовій адміністрації повідомили, що середній розмір заробітної плати працівників апаратів судів у 2024 році склав:

місцеві загальні суди – 21 682 грн

місцеві господарські суди – 27 000 грн

місцеві адміністративні суди – 26 650 грн

апеляційні загальні суди – 27 116 грн

апеляційні господарські суди – 27 411 грн

апеляційні адміністративні суди – 27 517 грн

Отже, загалом середній розмір заробітної плати працівників апаратів судів, за даними ДСА, склав 26 229 грн у 2024 році, що на 4872 грн більше, ніж в 2023 році.

Також ДСА навела дані середнього розміру суддівської винагороди суддів за 2024 рік.

Він становив:

у місцевих загальних судах – 107,8 тисяч грн

місцевих спеціалізованих судах – 121,5 тисяч грн

апеляційних судах – 234,7 тисяч грн.

Відповідні цифри ДСА представила Раді суддів України.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Державна судова адміністрація повідомила, яку заробітну плату будуть отримувати працівники апаратів місцевих та апеляційних судів з 1 квітня 2025 року, тобто, після набуття сили законом про реформу оплати праці державних службовців (законопроект 8222).

Відповідно до закону, з метою підвищення посадових окладів працівників апаратів судів, було піднято рівень юрисдикцій судів. Суди обласного рівня, тобто апеляційні суди, віднесені до державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України. А суди районні, міські, районні у містах, міськрайонні віднесені до державних органів обласного рівня.

«Судово-юридична газета» писала, що 18 березня під час засідання Ради судді України в. о. голови ДСА Максим Пампура зазначив, що розмір посадових окладів працівників апаратів місцевих загальних судів збільшиться на 20%, тоді як апеляційних судів та місцевих спеціалізованих судів – на 46-87% в залежності від посади.

Гроші на відповідне збільшення розмірів посадових окладів, за словами Максима Пампури, є в наявності. Втім, відповідний закон має ще підписати Президент.

Апеляційні та місцеві спеціалізовані суди

Зокрема, розмір посадового окладу начальника бухгалтерії апеляційного суду або місцевого спеціалізованого суду збільшиться на 72%, а саме збільшиться з 13 633 гривень до 23 464 гривень.

Найбільший зріст розміру посадового окладу відбудеться у таких посад як начальник «відділу внутрішнього аудиту», «інформаційна безпека», та «організаційне забезпечення виконання функцій суду».

Розмір посадового окладу у зазначеної категорії збільшиться з 15 678 гривень до 29 330 гривень, тобто на 87%.

А розмір посадових окладів головних спеціалістів апеляційних та місцевих спеціалізованих судів збільшиться на 72%, тобто з 13 633 гривень до 23 464 гривень.

Місцеві загальні суди

В місцевих загальних судах зріст розміру посадових окладів буде значно меншим – на 20%, тобто в середньому на 2 тис. гривень.

Наприклад, розмір посадового окладу секретаря судового засідання збільшиться з 11 362 гривень до 13 633 гривень, тобто на 2 271 гривню.

Також нагадаємо, що держслужбовці як апеляційних судів, так і місцевих судів ще можуть розраховувати на премії у 30% від розміру посадового окладу.

Зазначимо, що збільшення розміру посадового окладу не стосується працівників патронатної служби, тобто помічників суддів. Тому, 20 березня Максим Пампура вказав, що стратегічною ціллю залишається впровадження механізму, пропонованого законопроектом 6311.

Також «Судово-юридична газета» повідомляла, що суддя першої інстанції, який працює на території активних бойових дій, якщо в його суді перевищено середній показник розгляду справ, зможе отримати до 42 040 грн доплати. Відповідний законопроект 12244-1 щодо виплати судді місцевого суду спеціальної доплати Комітет Верховної Ради з питань правової політики 19 березня рекомендував прийняти відразу в першому читанні та в цілому.

Автор: Наталя Мамченко

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