Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

В ГСА назвали цифры средней зарплаты работников аппарата судов и судей в 2024 году

12:07, 20 марта 2025
По данным ГСА, средний размер вознаграждения судей за 2024 год составил в местных общих судах – 107,8 тыс. грн, в местных специализированных судах – 121,5 тыс. грн, в апелляционных судах – 234,7 тыс. грн.
В ГСА назвали цифры средней зарплаты работников аппарата судов и судей в 2024 году
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Государственной судебной администрации сообщили, что средний размер заработной платы работников аппаратов судов в 2024 году составил:

  • местные общие суды – 21 682 грн
  • местные хозяйственные суды – 27 000 грн
  • местные административные суды – 26 650 грн
  • апелляционные общие суды – 27 116 грн
  • апелляционные хозяйственные суды – 27 411 грн
  • апелляционные административные суды – 27 517 грн

Таким образом, в целом средний размер заработной платы работников аппаратов судов, по данным ГСА, составил 26 229 грн в 2024 году, что на 4872 грн больше, чем в 2023 году.

Также ГСА привела данные о среднем размере судейского вознаграждения судей за 2024 год.

Он составил:

  • в местных общих судах – 107,8 тыс. грн
  • в местных специализированных судах – 121,5 тыс. грн
  • в апелляционных судах – 234,7 тыс. грн.

Соответствующие цифры ГСА представила Совету судей Украины.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Государственная судебная администрация сообщила, какую заработную плату будут получать работники аппаратов местных и апелляционных судов с 1 апреля 2025 года, то есть после вступления в силу закона о реформе оплаты труда государственных служащих (законопроект №8222).

Согласно закону, с целью повышения должностных окладов работников аппаратов судов, был повышен уровень юрисдикции судов. Суды областного уровня, то есть апелляционные суды, отнесены к государственным органам, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины. А районные, городские, районные в городах, горрайонные суды отнесены к государственным органам областного уровня.

«Судебно-юридическая газета» писала, что 18 марта на заседании Совета судей Украины и.о. главы ГСА Максим Пампура отметил, что размер должностных окладов работников аппаратов местных общих судов увеличится на 20%, тогда как апелляционных судов и местных специализированных судов – на 46-87% в зависимости от должности.

Деньги на соответствующее увеличение размеров должностных окладов, по словам Максима Пампуры, имеются в наличии. Однако соответствующий закон еще должен подписать Президент.

Апелляционные и местные специализированные суды

В частности, размер должностного оклада начальника бухгалтерии апелляционного суда или местного специализированного суда увеличится на 72%, а именно с 13 633 гривен до 23 464 гривен.

Наибольший рост размера должностного оклада произойдет для таких должностей, как начальник «отдела внутреннего аудита», «информационная безопасность» и «организационное обеспечение выполнения функций суда».

Размер должностного оклада в указанной категории увеличится с 15 678 гривен до 29 330 гривен, то есть на 87%.

А размер должностных окладов главных специалистов апелляционных и местных специализированных судов увеличится на 72%, то есть с 13 633 гривен до 23 464 гривен.

Местные общие суды

В местных общих судах рост размера должностных окладов будет значительно меньше – на 20%, то есть в среднем на 2 тыс. гривен.

Например, размер должностного оклада секретаря судебного заседания увеличится с 11 362 гривен до 13 633 гривен, то есть на 2 271 гривну.
Также напомним, что государственные служащие как апелляционных, так и местных судов еще могут рассчитывать на премии в размере 30% от должностного оклада.

Отметим, что увеличение размера должностного оклада не касается работников патронатной службы, то есть помощников судей. Поэтому 20 марта Максим Пампура указал, что стратегической целью остается внедрение механизма, предложенного законопроектом №6311.

Также «Судебно-юридическая газета» сообщала, что судья первой инстанции, работающий на территории активных боевых действий, если в его суде превышен средний показатель рассмотрения дел, сможет получить до 42 040 грн доплаты. Соответствующий законопроект №12244-1 о выплате судье местного суда специальной доплаты Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики 19 марта рекомендовал принять сразу в первом чтении и в целом.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья ГСА зарплата местные суды местный суд

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Индии провели обыски офисов, связанных с фондами, основанными миллиардером Джорджем Соросом

Обыски проводились в помещениях некоторых получателей средств Фонда открытого общества и Фонда экономического развития Сороса, включая те, что связаны с международными правозащитными организациями.

Государственная служба финансового мониторинга получила полный доступ к Реестру судебных решений

Служба финансового мониторинга сообщила, что полный доступ к Реестру судебных решений необходим для проведения финансовых расследований.

В ГСА назвали цифры средней зарплаты работников аппарата судов и судей в 2024 году

По данным ГСА, средний размер вознаграждения судей за 2024 год составил в местных общих судах – 107,8 тыс. грн, в местных специализированных судах – 121,5 тыс. грн, в апелляционных судах – 234,7 тыс. грн.

В комитете подтвердили, что все судебные решения по уголовным делам, связанным с мобилизацией, и делам о лишении уклонистов права управления автомобилем собираются засекретить

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал норму о «секретности» всех судебных решений по уголовным делам, связанным с мобилизацией, и по делам по искам ТЦК о лишении уклонистов права управления автомобилем – член Комитета Роман Бабий.

Членам ВККС предлагают выплачивать помощь на оздоровление во время отпуска – депутаты зарегистрировали законопроект

Членам Высшей квалификационной комиссии судей предлагается предоставлять отпуск на 30 дней с выплатой помощи на оздоровление в размере должностного оклада, то есть 236 тысяч грн.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Мінаєва
    Катерина Мінаєва
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олег Оксененко
    Олег Оксененко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Ганна Панова
    Ганна Панова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Драчук
    Тетяна Драчук
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду