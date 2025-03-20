В ГСА назвали цифры средней зарплаты работников аппарата судов и судей в 2024 году

По данным ГСА, средний размер вознаграждения судей за 2024 год составил в местных общих судах – 107,8 тыс. грн, в местных специализированных судах – 121,5 тыс. грн, в апелляционных судах – 234,7 тыс. грн.

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В Государственной судебной администрации сообщили, что средний размер заработной платы работников аппаратов судов в 2024 году составил:

местные общие суды – 21 682 грн

местные хозяйственные суды – 27 000 грн

местные административные суды – 26 650 грн

апелляционные общие суды – 27 116 грн

апелляционные хозяйственные суды – 27 411 грн

апелляционные административные суды – 27 517 грн

Таким образом, в целом средний размер заработной платы работников аппаратов судов, по данным ГСА, составил 26 229 грн в 2024 году, что на 4872 грн больше, чем в 2023 году.

Также ГСА привела данные о среднем размере судейского вознаграждения судей за 2024 год.

Он составил:

в местных общих судах – 107,8 тыс. грн

в местных специализированных судах – 121,5 тыс. грн

в апелляционных судах – 234,7 тыс. грн.

Соответствующие цифры ГСА представила Совету судей Украины.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Государственная судебная администрация сообщила, какую заработную плату будут получать работники аппаратов местных и апелляционных судов с 1 апреля 2025 года, то есть после вступления в силу закона о реформе оплаты труда государственных служащих (законопроект №8222).

Согласно закону, с целью повышения должностных окладов работников аппаратов судов, был повышен уровень юрисдикции судов. Суды областного уровня, то есть апелляционные суды, отнесены к государственным органам, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины. А районные, городские, районные в городах, горрайонные суды отнесены к государственным органам областного уровня.

«Судебно-юридическая газета» писала, что 18 марта на заседании Совета судей Украины и.о. главы ГСА Максим Пампура отметил, что размер должностных окладов работников аппаратов местных общих судов увеличится на 20%, тогда как апелляционных судов и местных специализированных судов – на 46-87% в зависимости от должности.

Деньги на соответствующее увеличение размеров должностных окладов, по словам Максима Пампуры, имеются в наличии. Однако соответствующий закон еще должен подписать Президент.

Апелляционные и местные специализированные суды

В частности, размер должностного оклада начальника бухгалтерии апелляционного суда или местного специализированного суда увеличится на 72%, а именно с 13 633 гривен до 23 464 гривен.

Наибольший рост размера должностного оклада произойдет для таких должностей, как начальник «отдела внутреннего аудита», «информационная безопасность» и «организационное обеспечение выполнения функций суда».

Размер должностного оклада в указанной категории увеличится с 15 678 гривен до 29 330 гривен, то есть на 87%.

А размер должностных окладов главных специалистов апелляционных и местных специализированных судов увеличится на 72%, то есть с 13 633 гривен до 23 464 гривен.

Местные общие суды

В местных общих судах рост размера должностных окладов будет значительно меньше – на 20%, то есть в среднем на 2 тыс. гривен.



Например, размер должностного оклада секретаря судебного заседания увеличится с 11 362 гривен до 13 633 гривен, то есть на 2 271 гривну.

Также напомним, что государственные служащие как апелляционных, так и местных судов еще могут рассчитывать на премии в размере 30% от должностного оклада.

Отметим, что увеличение размера должностного оклада не касается работников патронатной службы, то есть помощников судей. Поэтому 20 марта Максим Пампура указал, что стратегической целью остается внедрение механизма, предложенного законопроектом №6311.

Также «Судебно-юридическая газета» сообщала, что судья первой инстанции, работающий на территории активных боевых действий, если в его суде превышен средний показатель рассмотрения дел, сможет получить до 42 040 грн доплаты. Соответствующий законопроект №12244-1 о выплате судье местного суда специальной доплаты Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики 19 марта рекомендовал принять сразу в первом чтении и в целом.

Автор: Наталя Мамченко

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