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Данные о похищении Россией украинских детей не удалены, — Госдеп

11:51, 20 марта 2025
Госдепартамент США опроверг слухи об удалении базы данных похищенных детей Украины.
Данные о похищении Россией украинских детей не удалены, — Госдеп
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Государственный департамент США не удалял данные, собранные под эгидой проекта Йельского университета о похищении Россией детей с оккупированных украинских территорий. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.

По ее словам, администрация США действительно прекратила финансовую поддержку инициативы, возглавляемой Лабораторией гуманитарных исследований Йельского университета, которая отслеживала массовую депортацию детей из Украины.

«Могу сказать, что теории заговора или опасения о том, что какие-то данные были удалены — неправда. Это не так. Данные есть, они не находились в ведении Госдепа, мы знаем, кто управлял данными и сайтом. Мы точно знаем, что данные не удалены и не утеряны», — пояснила Брюс.

Напомним, накануне ряд СМИ, среди которых Washington Post и Mirror, сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа прекратила финансирование американской инициативы, которая документировала российские военные преступления. В частности, речь шла о базе данных незаконной массовой депортации украинских детей в Россию.

«У нас есть основания полагать, что данные из базы были окончательно удалены. Если это правда, это будет иметь разрушительные последствия», — говорилось в письме группы конгрессменов от Демократической партии США к госсекретарю Марко Рубио.

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США россия Украина война

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