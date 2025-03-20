Дані про викрадення Росією українських дітей не видалені, — Держдеп

Держдеп США спростував чутки про видалення бази даних викрадених дітей України.

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Державний департамент Сполучених Штатів Америки не видаляв дані зібрану під егідою проекту Єльського університету про викрадення Росією дітей з окупованих українських територій. Про це на брифінгу заявила речниця Державного департаменту Теммі Брюс.

За її словами, адміністрація США дійсно припинила фінансову підтримку ініціативи під керівництвом Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету, яка відстежувала масову депортацію дітей з України.

«Можу сказати, що теорії змови чи острахи стосовно того, що були видалені якісь дані, не є правдою. Це не так. Дані є, вони не були у віданні Держдепу, ми знаємо, хто керував даними та сайтом. Ми точно знаємо, що дані не видалені і не загубились», - пояснила Брюс.

Нагадаємо, напередодні низка ЗМІ, серед яких Washington Post та Mirror писали про те, що адміністрація голови Білого дому Дональда Трампа припинила фінансовану американську ініціативу, яка документувала російські воєнні злочини. Зокрема це торкнулось нібито й бази даних щодо масової незаконної депортації українських дітей до Росії.

«У нас є підстави вважати, що дані з бази було остаточно видалено. Якщо це правда, це матиме руйнівні наслідки», - йшлося у листі групи конгресменів від Демократичної партії США до держсекретаря Марко Рубіо.

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