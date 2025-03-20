Павло Дуров може інтегрувати у Telegram ШІ-бот Ілона Маска Grok

Павло Дуров натякнув у X на інтеграцію в Telegram текстової генеративної нейромережі Ілона Маска.

Джерело фото: Getty Images

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Як стало відомо, наприкінці грудня 2024 року соціальна мережа Ілона Маска X відкрила безплатний доступ до фірмового чат-бота Grok 2 для всіх користувачів. Чат-бот видає відповіді на текстові запити швидше, ніж ChatGPT, вміє генерувати фото високої якості та працювати з кодом.

А тепер Павло Дуров натякнув у X на інтеграцію в Telegram текстової генеративної нейромережі Ілона Маска.

Після цього користувачі виявили в застосунку бота «Grok», який схожий на офіційний. Однак він не має галочки верифікації від Telegram.

Бот дозволяє користувачам розширено та безкоштовно спілкуватися, але лише за наявності підписки Telegram Premium.

При цьому використана модель видає відповіді не так розгорнуто або не зовсім коректно, як оригінальний чат-бот Grok у X.

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