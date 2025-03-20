Японія обмежує масовий туризм — відтепер сходження на гору Фудзі буде платним

В Японії ввели обов’язкову плату за підйом на гору Фудзі, щоб зменшити потік туристів і захистити навколишнє середовище.

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З початку літа Японія запровадить обов’язковий збір у розмірі 4000 єн (близько 27 доларів) для всіх чотирьох основних маршрутів сходження на гору Фудзі, щоб зменшити потік туристів. Про це повідомляє Independent.

Таким чином влада країни опікується збереженням пам'ятки ЮНЕСКО.

Раніше лише маршрут Йошіда в префектурі Яманасі мав плату в 2000 єн (близько 14 доларів). Тепер три маршрути в префектурі Сідзуока – Фуджіномія, Субашірі та Готемба – також стануть платними.

Рішення ухвалене на тлі зростання кількості туристів, що викликало занепокоєння через перенаселення, забруднення та невідповідну поведінку відвідувачів.

Минулого року запроваджені обмеження, зокрема контрольний пункт на маршруті Йошіда, допомогли зменшити кількість альпіністів із 221 322 у 2023 році до 204 316 у 2024-му, хоча це число все ще залишається значним.

Так, на вході до маршруту Йошіда, також відомого як «п'ята станція» на висоті 3 776 метрів з боку Яманасі, встановили контрольний пункт для збору платежів, який розпочав роботу 1 липня минулого року, відкриваючи сезон сходжень.

Мета запровадження плати – контролювати наплив туристів поблизу вершини, зазначила префектурна асамблея Яманасі.

Чиновники наголошують, що обмеження необхідні для безпеки туристів, оскільки жодна інша гора в Японії не приваблює так багато відвідувачів лише за кілька місяців.

Виручені гроші підуть на прибирання, підтримку самого маршруту та будівництво укриттів на випадок виверження вулкану.

Минулого року, щоб запобігти натовпам, які збираються для фотографування, влада містечка Фудзікаваґучіко в префектурі Яманасі встановила вздовж тротуару велику чорну огорожу, що закрила популярний вид на Фудзі. Це рішення ухвалили після численних скарг місцевих жителів на іноземних туристів, які засмічували територію, заходили на приватні ділянки та порушували правила дорожнього руху в гонитві за ідеальним фото для соцмереж.

Сезон сходження триває з липня по вересень, і багато мандрівників вирушають у нічні походи, щоб зустріти схід сонця на вершині.

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