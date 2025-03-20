Практика судів
  1. В Україні

Договір про спільне проживання чоловіка та жінки — що треба знати

22:54, 20 березня 2025
Договір може містити будь-які не заборонені законодавством умови та які не суперечать моральним засадам суспільства.
Договір про спільне проживання чоловіка та жінки — що треба знати
Фото: dtkt.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції України роз’яснило головні аспекти договору про спільне проживання чоловіка та жінки.

Відповідно до статті 74 Сімейного кодексу України якщо жінка та чоловік проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, майно, набуте ними за час спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим договором між ними.

На майно, що є об’єктом права спільної сумісної власності жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, поширюються положення глави 8 цього Кодексу, які регулюють питання права спільної сумісної власності подружжя.

Однак у разі розірвання стосунків на практиці важко довести, що певне майно є спільною сумісною власністю. Якщо чоловік та жінка залишилися не в хороших стосунках і не дійшли згоди щодо поділу спільно нажитого майна, це питання вирішується шляхом звернення до суду з позовом про визнання факту проживання однією сім’єю та про визнання майна спільною сумісною власністю і поділ майна.

Для того, щоб уникнути непорозумінь і конфліктів, забезпечити захист прав та інтересів обох сторін, можна укласти договір про спільне проживання чоловіка та жінки. Це важливий інструмент для врегулювання відносин між людьми, які проживають разом, але не перебувають у зареєстрованому шлюбі.

У Мін’юсті зауважують, що жодна із сторін не повинна перебувати в офіційному шлюбі.

Що може містити такий договір?

  • Дату початку спільного проживання.
  • Інформацію про правовий режим майна, набутого під час проживання однією сім’єю.
  • Домовленість про право користування майном, яке набуте у спільну сумісну власність, або майном, що є особистою власністю чоловіка чи жінки.
  • Спосіб поділу майна, у тому числі у разі припинення стосунків.

Договір може містити будь-які не заборонені законодавством умови та які не суперечать моральним засадам суспільства.

Правочин не може регулювати особисті відносини подружжя та особисті відносини між ними та дітьми.

Він має бути оформлений письмово. Нотаріально посвідчувати законодавством не вимагається, однак оформлення такого договору у нотаріуса має свої переваги, зокрема, нотаріус:

- допоможе скласти проєкт договору та надасть роз’яснення з питань вчинення нотаріальної дії;

- визначить обсяг цивільної дієздатності сторін;

- перевірить, чи відповідає зміст посвідчуваного ним правочину вимогам закону і дійсним намірам сторін;

- з’ясує та переконається, що кожна із сторін однаково розуміє значення, умови правочину та його правові наслідки.

Договір про спільне проживання допоможе забезпечити прозорість у фінансових і майнових питаннях і створить міцну правову основу для спільного життя.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

договір мінюст

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У комітеті підтвердили, що всі судові рішення у кримінальних справах щодо мобілізації та позбавлення ухилянтів права керування авто збираються засекретити

Комітет ВР з питань правової політики підтримав норму про «секретність» всіх судових рішень у кримінальних справах щодо мобілізації та в справах за позовами ТЦК про позбавлення ухилянтів права керування авто – член Комітету Роман Бабій

Депутати пропонують встановити заборону на 2 роки для переобрання голів судів, які обіймали посади більше 8 років

Строк повноважень голів судів пропонується збільшити до 4 років, але встановити обмеження – не більше двох строків поспіль і без можливості повторного обрання раніше, ніж через 2 роки після закінчення повноважень.

Потураєв у Відні заявив, що 51% українських ЗМІ можуть припинити роботу через зупинку фінансування від США

Нардепи Ярослав Юрчишин і Микита Потураєв з’їздили до Відня, де Потураєв розповів, що через зупинку грантів від США вже у 2025 році можуть припинити свою роботу більше половини українських медіа і треба негайно створювати для них фонд.

ВАКС: правосуддя з обвинувальним ухилом

Слідчі судді ВАКС уже на етапі обрання запобіжного заходу перебувають під впливом цілеспрямовано сформованої суспільної думки і їм треба виявляти мужність, щоб при ухваленні рішення не озиратися на громадський осуд та «атаку» громадських активістів – набагато простіше «йти за вітром», задовольняючи клопотання НАБУ/САП та застосовуючи до підозрюваних максимально суворі види процесуального примусу.

У ДСА назвали цифри середньої зарплати працівників апарату судів та суддів у 2024 році

За даними ДСА, середній розмір винагороди суддів за 2024 рік становив у місцевих загальних судах – 107,8 тисяч грн, місцевих спеціалізованих – 121,5 тисяч грн та 234,7 тисяч в апеляційних судах.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео