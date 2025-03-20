Єврокомісія виділила Україні ще 1 млрд євро в межах кредиту G7 – Шмигаль

Це вже другий транш від ЄС, забезпечений доходами від заморожених російських активів.

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Україна отримала 1 млрд євро від Європейського Союзу в межах ініціативи ERA. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, це вже другий транш від ЄС, забезпечений доходами від заморожених російських активів. Загалом за ініціативою G7 європейські партнери надали Україні вже 4 млрд євро.

Кошти спрямують на пріоритетні видатки держбюджету.

«Заморожені російські активи мають працювати на користь нашої держави. І ми будемо працювати над тим, щоби повністю їх конфіскувати та спрямувати на відбудову України», - наголосив Прем’єр.

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