Еврокомиссия выделила Украине еще 1 млрд евро в рамках кредита G7 – Шмыгаль

Это уже второй транш от ЕС, обеспеченный доходами от замороженных российских активов.

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Украина получила 1 млрд евро от Европейского Союза в рамках инициативы ERA. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, это уже второй транш от ЕС, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. В целом по инициативе G7 европейские партнеры уже предоставили Украине 4 млрд евро.

Средства направят на приоритетные расходы госбюджета.

«Замороженные российские активы должны работать на благо нашего государства. И мы будем работать над тем, чтобы полностью их конфисковать и направить на восстановление Украины», – подчеркнул Премьер-министр.

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