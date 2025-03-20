Еврокомиссия выделила Украине еще 1 млрд евро в рамках кредита G7 – Шмыгаль

Украина получила 1 млрд евро от Европейского Союза в рамках инициативы ERA. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, это уже второй транш от ЕС, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. В целом по инициативе G7 европейские партнеры уже предоставили Украине 4 млрд евро.
Средства направят на приоритетные расходы госбюджета.
«Замороженные российские активы должны работать на благо нашего государства. И мы будем работать над тем, чтобы полностью их конфисковать и направить на восстановление Украины», – подчеркнул Премьер-министр.
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