Инспектор Львовской таможни собственным авто вывезла в Польшу четырех военнообязанных — ГБР

Перед прохождением контроля женщина повесила служебную форму на задние боковые окна, чтобы скрыть пассажиров.

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Инспектор одного из постов Львовской таможни на собственном автомобиле вывезла в Польшу четырех мужчин призывного возраста. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным ГБР, осенью 2023 года к должностному лицу обратился военнообязанный с просьбой помочь ему выехать в Польшу.

Так, инспектор на собственном автомобиле довезла его до пункта пропуска «Краковец-Корчова». Перед прохождением пограничного контроля она разместила на задних боковых окнах служебную форму, чтобы скрыть пассажира.

«Благодаря знанию процедур проверки женщине удалось незаметно перевезти мужчину через границу», — указали в Бюро.

По такой же схеме она переправила еще троих военнообязанных. Известно, что один из «пассажиров» заплатил за услугу 3 тысячи долларов.

Инспектору сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 1-3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«Польские пограничники подтвердили, что женщина, которая якобы выезжала из Украины одна, прибывала в Польшу уже с пассажирами-мужчинами, которые проходили пограничный и таможенный контроль и на законных основаниях попадали в Европу», — отметили в ГБР.

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства и полный круг причастных лиц.

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