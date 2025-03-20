Інспекторка Львівської митниці власним авто вивезла до Польщі чотирьох військовозобов’язаних — ДБР

Перед проходженням контролю жінка повісила службову форму на задні бокові вікна, щоб приховати пасажирів.

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Інспекторка одного з постів Львівської митниці власним автомобілем вивезла до Польщі чотирьох чоловіків призовного віку. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними ДБР, восени 2023 року до посадовиці звернувся військовозобов’язаний з проханням допомогти йому виїхати до Польщі.

Так, інспекторка власним автомобілем довезла його до пункту пропуску «Краківець-Корчова». Перед проходженням прикордонного контролю вона розмістила на задніх бокових вікнах службову форму, аби приховати пасажира.

«Завдяки знанню процедур перевірки жінці вдалося непомітно перевезти чоловіка через кордон», — вказали в Бюро.

За такою ж схемою вона переправила ще трьох військовозобов’язаних. Відомо, що один із «пасажирів» заплатив за послугу 3 тисячі доларів.

Інспекторці повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 1-3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

«Польські прикордонники підтвердили, що жінка, яка нібито виїжджала з України сама, прибувала до Польщі вже з пасажирами-чоловіками, які проходили прикордонний та митний контроль та на законних підставах потрапляли до Європи», — зазначили в ДБР.

Розслідування триває, встановлюються всі обставини та повне коло причетних осіб.

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