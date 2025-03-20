У комітеті підтвердили, що всі судові рішення у кримінальних справах щодо мобілізації та позбавлення ухилянтів права керування авто збираються засекретити

Комітет ВР з питань правової політики підтримав норму про «секретність» всіх судових рішень у кримінальних справах щодо мобілізації та в справах за позовами ТЦК про позбавлення ухилянтів права керування авто – член Комітету Роман Бабій

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У підготовленому парламентським комітетом з питань правової політики до прийняття в цілому як закону законопроекті 7033-д буде норма, якою у Реєстрі судових рішень для громадськості засекретять судові рішення у справах щодо мобілізації. Це підтвердив член Комітету ВР з питань правової політики, народний депутат Роман Бабій.

Нагадаємо, раніше про це писала «Судово-юридична газета».

Як зазначив Роман Бабій, Комітет з правової політики розглянув правки до законопроекту 7033-д, який стосується «засекречення» в Єдиному держреєстрі судових рішень судових актів по окремим категоріям справ та окремих «чутливих» в умовах війни відомостей в судових рішеннях.

«Більшістю голосів рекомендували прийняти в цілому. На жаль, серед корисних змін залишилася норма про «секретність» під час воєнного стану та ще один рік після нього всіх судових рішень у кримінальних справах щодо мобілізації та в адмінсправах за позовами ТЦК про позбавлення «ухилянтів» права керування транспортними засобами» – повідомив Роман Бабій.

Нагадаємо, що раніше про погодження цього законопроекту повідомив голова Комітету ВР з питань правової політики та ініціатор цього законопроекту Денис Маслов.

Прикметно, що комітет вирішив повернутися до цього законопроекту після резонансу, який викликала публікація Верховним Судом рішення, за яким встановлення факту незаконності мобілізації не призводить до звільнення незаконно мобілізованого з військової служби.

Крім того, «Судово-юридична газета» публікувала деталі справи, в якій мобілізованого вбили на полігоні, а потім звинуватили у вживанні наркотиків та оголосили дезертиром.

Вочевидь, у разі прийняття цього законопроекту в тій редакції, яка була підтримана в першому читанні, такі справи зникнуть з публічного доступу в Реєстрі.

Суд отримає право додатково визначити відповідну інформацію такою, що не підлягає розголошенню, у разі, якщо це, на переконання суду, «може зашкодити безпеці». Тобто суд сам зможе вирішувати, які рішення слід виключити з публічного доступу.

Раніше цю ідею у своєму висновку на законопроект розкритикував Офіс Генпрокурора.

Слід зазначити, що проект лежить у Раді з січня 2023 року, тож висновок надавав на той момент Генпрокурор Андрій Костін. Він вказав, що наділення суду повноваженнями визначати інформацію такою, що «може нашкодити національній безпеці», та, як наслідок, такою, що не підлягає розголошенню не кореспондується з функцією судової влади – відправленням правосуддя. «Надання оцінки тому, чи може певна інформація загрожувати національній безпеці, є прерогативою спеціально уповноважених органів», підкреслив він.

Також законопроект 7033-д розширює перелік рішень суду, доступ до яких «відтерміновується». До нього додано ухвали про арешт майна та тимчасовий доступ до речей і документів.

Виникає і технічний момент, з огляду на те, що сам Реєстр судових рішень наразі представляє собою «звалище» документів, тобто, «натиснути кнопку» і одним помахом руки закрити саме чутливі для нацбезпеки рішення не вдасться, адже Реєстр просто під таке завдання наразі не пристосований. Закривати рішення доведеться «вручну».

Хто перевірятиме те, чи дійсно судове рішення містило шкідливу для нацбезпеки інформацію і мало бути закрите для громадськості, поки невідомо.

Також не досить зрозуміло, чому народні обранці вирішили закрити окремі судові рішення на четвертому році повномасштабної війни.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.