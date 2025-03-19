Депутати повернулися до розгляду законопроекту про приховування судових справ щодо мобілізації, ТЦК та військовослужбовців від громадськості у Реєстрі судових рішень

Комітет з питань правової політики рекомендував прийняти закон про заборону публікації у публічній частині Реєстру судових справ стосовно мобілізації, військового обліку та інших «чутливих» питань, але може статися так, що від громадськості приховають й інші справи.

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Парламентський Комітет з питань правової політики 19 березня рекомендував Верховній Раді прийняти в цілому як закон резонансний законопроект 7033-д, яким у Реєстрі судових рішень можуть закрити судові справи стосовно мобілізації та військового обліку, справи військовослужбовців тощо, адже в цих питаннях стороною справи є органи оборони та нацбезпеки.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов. «Сьогодні Комітет ВР з питань правової політики розглянув в другому читанні законопроект №7033-д. Він пропонує на час воєнного стану обмежити публікацію інформації про військові об'єкти та інші чутливі дані в судових рішеннях. Це питання національної безпеки яке давно потребує вирішення» – зазначив Маслов.

Прикметно, що комітет вирішив повернутися до цього законопроекту після резонансу, який викликала публікація Верховним Судом рішення, за яким встановлення факту незаконності мобілізації не призводить до звільнення незаконно мобілізованого з військової служби. Крім того, «Судово-юридична газета» публікувала деталі справи, в якій мобілізованого вбили на полігоні, а потім звинуватили у вживанні наркотиків та оголосили дезертиром.

Вочевидь, у разі прийняття цього законопроекту в тій редакції, яка була підтримана в першому читанні, такі справи зникнуть з публічного доступу в Реєстрі.

Як писала «Судово-юридична газета», 23 травня 2024 року Верховна Рада прийняла за основу цей законопроект №7033-д, який пропонує закривати окремі відомості в Єдиному державному реєстрі судових рішень «у зв’язку із чутливістю цієї інформації в умовах війни». Тепер цей законопроект депутати хочуть прийняти в цілому як закон.

Також суд отримає право додатково визначити відповідну інформацію такою, що не підлягає розголошенню, у разі, якщо це, на переконання суду, «може зашкодити безпеці». Тобто суд сам зможе вирішувати, які рішення слід виключити з публічного доступу.

Цікаво, що законопроект Дениса Маслова у редакції, прийнятій за основу, передбачає, що у текстах судових рішень мають бути закриті найменування об’єктів критичної інфраструктури. А туди входять, наприклад, виборчі комісії, ЗМІ, самі суди та органи державної влади. Загалом до переліку об’єктів критичної інфраструктури відноситься невизначене число об’єктів.

Також законопроект 7033-д розширює перелік рішень суду, доступ до яких «відтерміновується». До нього додано ухвали про арешт майна та тимчасовий доступ до речей і документів.

Виникає і технічний момент, з огляду на те, що сам Реєстр судових рішень наразі представляє собою «звалище» документів, тобто, «натиснути кнопку» і одним помахом руки закрити саме чутливі для нацбезпеки рішення не вдасться, адже Реєстр просто під таке завдання наразі не пристосований. Закривати рішення доведеться «вручну». В звʼязку із чим виникає логічне питання: чи не «загубляться» таким чином не лише рішення стосовно оборони (які і так вже закриті), але й інші судові справі, які оборони і безпеки безпосередньо не стосуються.

Також виникає питання, хто буде перевіряти підстави закриття від громадськості справ.

Загалом – якщо питання нацбезпеки стоїть так гостро, чому тоді не повернуться до практики 2022 року і не закрити Реєстр загалом, а не обираючи з нього окремі судові справи.

Нагадаємо, раніше правозахисники розкритикували цей законопроект як такий, що загрожує нормальному та ефективному функціонуванню Єдиного державного реєстру судових рішень. Останній є демократичним досягненням українського суспільства. На їх думку, прийняття законопроекту №7033-д обмежить право громадськості вільно отримувати доступ до інформації з судового реєстру та здійснювати контроль за судовими провадженнями, зокрема тими, що мають значний суспільний резонанс.

Автор: Наталя Мамченко

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