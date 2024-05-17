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Правозахисники закликали Раду не приймати законопроект про обмеження доступу до судових рішень

08:20, 17 травня 2024
Правозахисники зазначили, що обмеження доступу до судових рішень «є непропорційним та не відповідає запиту суспільства».
Правозахисники закликали Раду не приймати законопроект про обмеження доступу до судових рішень
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада збирається заборонити публікувати в Реєстрі судові рішення стосовно мобілізації та військового обліку (законопроект №7033-д).

Правозахисники зазначають, що законопроект ще 2023 року викликав занепокоєння у громадськості, після чого зник з порядку денного Ради. Однак у 2024 році народні депутати вирішили поставити його на голосування. І такому рішенню не завадив висновок Нацагенства з питань запобігання корупції, згідно з яким документ мав корупційні ризики, передає Центр прав людини ZMINA.

 «Створення судового реєстру у 2006 році було важливою частиною адаптації українського законодавства до європейського. І він донині забезпечує прозорість українського судочинства. Обмеження доступу до судових рішень відкине Україну на десятки років назад у демократичному поступі до рівня росії та Білорусі і становитиме небезпеку для подальшої євроінтеграції», – зазначили правозахисники.

Також, документ №7033-д передбачає низку нововведень, які правозахисники вважають сумнівними як для періоду дії воєнного стану, так і для мирного часу. Зокрема, у всі вказані періоди пропонується обмежити доступ до судових рішень у справах, становлять особливий суспільний інтерес. Це стосується проваджень про злочини проти основ нацбезпеки, охорону держтаємниці, недоторканності держкордону, призову і мобілізації, а також порядку несення військової служби.

«Таке обмеження є непропорційним та не відповідає запиту суспільства. Адже журналісти, адвокати, науковці, громадські активісти не зможуть дізнатися про обставини справи та накладене судом покарання на ворогів (державних зрадників, колаборантів, посібників окупантів) та військових. Приховування судових рішень однозначно підвищить напругу і недовіру до влади в українському суспільстві, зокрема щодо мобілізаційних заходів», – пояснили правозахисники.

Також законопроєкт пропонує суттєво розширити перелік інформації, яку не можна розголошувати в текстах судових рішень. При цьому зараз більшість таких даних і так у відкритому доступі. Водночас через таку норму із судового реєстру можуть вилучити необмежену кількість рішень на необмежений час для приховання цієї інформації з наявних рішень.

«До того ж відповідно до проєкту ця норма діятиме не тільки під час воєнного стану, а й у мирний час, що є необґрунтованим та ускладнюватиме моніторинг судових рішень для громадськості», – вказали у ZMINA.

Правозахисники наголосили що законодавство повинно мати єдиний підхід щодо обмеження доступу до інформації. Відповідно відкриті дані у судових рішеннях не повинні бути обмежені. В інакшому випадку, додали правозахисники, є загроза нормальному та ефективному функціонуванню Єдиного державного реєстру судових рішень. Останній є демократичним досягненням українського суспільства.

 «Прийняття законопроєкту № 7033-д обмежить право громадськості вільно отримувати доступ до інформації з судового реєстру та здійснювати контроль за судовими провадженнями, зокрема тими, що мають значний суспільний резонанс», – додали у ZMINA.

Правозахисники закликали Раду відхилити цей законопроєкт, адже він нашкодить системі правосуддя та свободи слова. Також прийняття закону зашкодить доступу громадськості до публічної інформації, особливо під час війни та після її завершення.

«Судово-юридична газета» також писала, законопроект 7033-д голови Комітету ВР з питань правової політики від «Слуги народу» Дениса Маслова передбачає закриття значної частини текстів судових рішень у Реєстрі. 13 січня він зареєстрував проект постанови про його прийняття за основу.

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