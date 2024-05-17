Укренерго 17 травня розраховує обійтися без обмежень електроенергії вдень

Йдеться про проміжок часу з 8:00 до 19:00.

Джерело фото: Zonduurzaam Deventer / Unsplash

У п’ятницю, 17 травня, для побутових та промислових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень по всій території Україні. Вони застосовуватимуться з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00.

«Диспетчерський центр "Укренерго" вже довів обленерго ліміти споживання кожного регіону. Обсяг обмежень розподілено рівномірно між усіма. Енергопостачання об'єктів критичної інфраструктури не обмежується», - йдеться в повідомленні Укренерго.

Причина обмежень – збільшення споживання електроенергії під час похолодання.

Нагадаємо, у Києві тепер у разі застосування графіків відключення світла буде шість груп споживачів, а не три, як було раніше.

Крім того, у сервісі «Київ Цифровий» сповіщатимуть киян про відключення електроенергії у випадку застосування графіків.

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