Дмитро Наталуха пропонує повернутися до ідеї про 20 тисяч грн за бронювання співробітника

Депутат вважає, що бізнес має сам вирішувати, хто із співробітників є стратегічним.

Джерело фото: Дмитро Наталуха / Facebook

За бронювання співробітників від мобілізації має відповідати роботодавець, а шлях через постанови «морально та технічно застарів». Так вважає народний депутат від фракції «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

«Є рішення, про яке ви всі давно знаєте. Воно доволі просте. За бронювання співробітників має відповідати роботодавець. Кого вважає за потрібним забронювати — за того сплачує 20 000 гривень воєнного збору на місяць», - написав Голова економічного комітету Ради.

Депутат вважає, що бізнес має сам вирішувати, хто із співробітників є стратегічним.

«Українському бізнесу ВСЕ ОДНО потрібно бронювання, бо він має працювати. Не буде бізнесу з його податками — не буде за що утримувати наших захисників. Ось така може комусь неприємна, але очевидна правда», - зазначив він.

За словами Наталухи, стратегічними мають бути не стільки галузі, які визначають чиновники, скільки конкретні працівники, яких визначає роботодавець, а економічне бронювання — це про новий механізм ефективної взаємодії між бізнесом та державою та про збереження економіки.

«Чим довше ми тягнемо з економічним бронюванням, тим більше буде проблем», – вважає нардеп.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Мінекономіки скасувало наказ про бронювання працівників Favbet і Glovo, а сам порядок бронювання змінять.

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