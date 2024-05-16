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В Україні з'явиться єдина інтерактивна електронна база судових рішень у справах про воєнні злочини

20:44, 16 травня 2024
Її прототип планується презентувати уже у жовтні цього року.
В Україні з'явиться єдина інтерактивна електронна база судових рішень у справах про воєнні злочини
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В Україні створять єдину інтерактивну електронну базу судових рішень. Вона має стати допоміжною для суддів, адвокатів, прокурорів, задіяних у розгляді категорій справ про воєнні злочини. Її прототип планується презентувати у жовтні цього року.

Про це заявили у Вищій раді правосуддя на координаційній зустрічі із представниками Програми USAID.

У ВРП зауважили, що питання створення електронної бази потребує обговорення як її структури, наповнення, адміністрування, так і вирішення технічних питань її ведення.

Керівник Програми USAID «Справедливість для всіх» Девід Майкл Вон зазначив, що увага наразі зосереджена, зокрема, на напрямі для створення більш широких можливостей для навчання суддів щодо розгляду кримінальних справ про воєнні злочини та створення освітніх ресурсів із цієї тематики.

Він наголосив, що з огляду на міжнародну практику саме для суддів українських судів було підготовлено видання «Настільна книга судді: матеріали для розгляду справ про міжнародні злочини». Під час роботи над цим виданням виникла ініціатива щодо розроблення «дружньої для користувача» інтерактивної та сталої бази даних рішень українських судів у справах про воєнні злочини. Подібні бази даних мають Міжнародний кримінальний суд, Міжнародний комітет Червоного Хреста, країни Боснії і Герцеговини тощо.

Експерти світових університетів, міжнародні науковці, правники під час обговорень тем стосовно міжнародного гуманітарного і кримінального права зауважують, що досвід судових рішень українських судів стане неоціненним для розвитку міжнародного кримінального права.

Під час презентації зразка електронної бази зазначили, що вона буде двомовною (українською та англійською мовами), та міститиме повні тексти вироків у справах про воєнні злочини, дайджести і коментарі з аналізом того, як українські суди вирішували окремі правові питання відповідно до стандартів міжнародного кримінального права та міжнародного гуманітарного права. База має бути зрозумілою для користування суддям, адвокатам, прокурорам, студентам юридичних факультетів, активістам громадських організацій та журналістам.

У ДСА зазначили, що така електронна база може бути адміністрована Державною судовою адміністрацією України, а також, що для реалізації проєкту існує потреба в придбанні додаткових серверів.

За результатами координаційної зустрічі було вирішено створити робочу групу, яка визначить завдання і покрокові етапи для реалізації електронної бази.

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