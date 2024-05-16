В Украине появится единая интерактивная электронная база судебных решений по делам о военных преступлениях

Ее прототип планируется презентовать уже в октябре этого года.

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В Украине создадут единую интерактивную электронную базу судебных решений. Она должна стать вспомогательной для судей, адвокатов, прокуроров, задействованных в рассмотрении категорий дел о военных преступлениях. Ее прототип планируется презентовать в октябре этого года.

Об этом заявили в Высшем совете правосудия на координационной встрече с представителями Программы USAID.

В ВСП отметили, что вопрос создания электронной базы нуждается в обсуждении как ее структуры, наполнения, администрирования, так и решения технических вопросов ее ведения.

Руководитель Программы USAID «Справедливость для всех» Дэвид Майкл Вон отметил, что внимание сосредоточено, в частности, на направлении для создания более широких возможностей для обучения судей по рассмотрению уголовных дел о военных преступлениях и создании образовательных ресурсов по этой тематике.

Он отметил, что, учитывая международную практику, именно для судей украинских судов было подготовлено издание «Настольная книга судьи: материалы для рассмотрения дел о международных преступлениях». В ходе работы над этим изданием возникла инициатива по разработке «дружественной для пользователя» интерактивной и устойчивой базы данных решений украинских судов по делам о военных преступлениях. Подобные базы данных имеют Международный уголовный суд, Международный комитет Красного Креста, страны Боснии и Герцеговины.

Эксперты мировых университетов, международные ученые, юристы при обсуждении тем по международному гуманитарному и уголовному праву отмечают, что опыт судебных решений украинских судов станет неоценимым для развития международного уголовного права.

Во время презентации образца электронной базы отметили, что она будет двуязычной (на украинском и английском языках), и будет содержать полные тексты приговоров по делам о военных преступлениях, дайджесты и комментарии с анализом того, как украинские суды решали отдельные правовые вопросы в соответствии со стандартами международного уголовного права и международного гуманитарного права. База должна быть понятной для пользования судьям, адвокатам, прокурорам, студентам юридических факультетов, активистам общественных организаций и журналистам.

В ГСА отметили, что такая электронная база может быть администрирована Государственной судебной администрацией Украины, а также, что для реализации проекта существует потребность в приобретении дополнительных серверов.

По результатам координационной встречи было решено сделать рабочую группу, которая определит задачи и пошаговые этапы для реализации электрической базы.

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