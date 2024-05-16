Украинцев 17 мая ждут отключения света по графикам, – Укрэнерго

Графики будут применяться с 00:00 до 08:00 и с 19:00 до 24:00.

В пятницу, 17 мая, для бытовых и промышленных потребителей будут действовать графики почасовых отключений по всей территории Украины. Они будут применяться с 00:00 до 08:00 и с 19:00 до 24:00.

Об этом сообщили в Укрэнерго и отметили, что уже довели к облэнерго лимиты потребления для каждого региона.

Причина ограничений – увеличение потребления электроэнергии во время похолодании.

«Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дроновых атак, совершенных россией по украинской энергосистеме с 22 марта», - подчеркнули в Укрэнерго.

Как получить информацию о том, как именно будут действовать ограничения потребления в регионе

Информацию об ограничении потребления в регионе можно найти в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

В Укрэнерго подчеркнули, что объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. В то же время, энергопитание объектов критической инфраструктуры не будут ограничиваться.

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