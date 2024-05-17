В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отмене лишения свободы за уклонение от мобилизации

Вместо лишения свободы предлагается штрафовать до 85 тысяч грн или применять наказание в виде ограничения свободы до 2 лет.

В Верховной Раде 16 мая зарегистрирован законопроект 11260, которым предлагается внести изменения в статью 336 Уголовного кодекса, устанавливающую ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.

Так, вместо лишения свободы сроком от 3 до 5 лет, как это предусматривает действующая норма, предлагается установить уголовное наказание в виде штрафа от 51 000 до 85 000 грн или общественные работы сроком от 160 до 240 часов, или исправительные работы сроком одного до двух лет или ограничение свободы на срок от одного до двух лет.

Отметим, что в настоящее время в УК содержится и статья 337, предусматривающая отдельную уголовную ответственность за уклонение от военного учета или учебного (специального) собрания.

Так, уклонение призывника, военнообязанного, резервиста от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем ТЦК, карается штрафом от 5100 до 8 500 грн или исправительными работами сроком до одного года, что тоже является уголовным, а не административным наказанием. Недавно, как писала «Судебно-юридическая газета», по этой статье наказали женщину-медсестру.

Автором законопроекта 11260 выступает один народный депутат – Анатолий Бурмич.

Как отмечает он, статьей 336 УК предусмотрено только один единственный и при этом наиболее строгий вид наказания: лишение свободы (на срок от 3 до 5 лет).

«Во-первых, кажется очевидным, что одной из причин применения строжайшего вида наказания с изоляцией личности от общества является то, что пребывание осужденного в обществе представляет опасность для общества.

В то же время, сам по себе установленный судом факт уклонения лица от призыва на военную службу не свидетельствует о том, что пребывание такого лица в обществе представляет опасность для общества.

Во-вторых, применение других видов наказаний (вместо лишения свободы) позволит сэкономить бюджетные, материальные и человеческие ресурсы государства, направляя высвободившиеся таким образом ресурсы, в частности на обеспечение обороноспособности и национальной безопасности Украины. Ведь применение наказания в виде лишения свободы обязывает государство создавать соответствующие условия для исполнения наказания: иметь необходимое количество учреждений исполнения наказаний; иметь необходимое количество свободных мест для размещения осужденных к лишению свободы; тратить ресурсы на направление осужденных в места отбывания наказаний и, в случае необходимости, на перемещение под стражей; нести различные расходы на содержание осужденных и т.п.

Также после отбывания наказания осужденное лицо будет нуждаться в социализации, помощи с трудоустройством (возможно, в частности, также и переквалификации) и, по всей вероятности, лечении – это также может привести к расходованию дополнительных ресурсов государства в связи с осуждением лица к лишению свободы (а не к другому виду наказания)» - указывает автор.

Учитывая, что среди инициаторов только один народный депутат, фракция которого не входит в коалицию, и сейчас речь идет о более жестких мерах по обеспечению мобилизации, принятие этого законопроекта выглядит маловероятным.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд указал, что суды должны мотивировать, почему освобождение уклонившегося от мобилизации мужчины от отбывания наказания с испытанием не демотивирует других лиц, подлежащих мобилизации.

Также Верховный Суд считает, что поскольку уклонение от мобилизации вызывает значительный общественный резонанс, применение освобождения от отбывания наказания не будет способствовать его цели.

Кроме того, согласно позиции Верховного Суда, наличие ребенка, болеющей матери, а также беременность жены никоим образом не уменьшают общественной опасности уклонения от призыва во время мобилизации.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», согласно имеющимся данным, за совершение указанного правонарушения в 2023 году осуждено 930 человек (в 2022 году за уклонение от мобилизации было осуждено 186 граждан).

Таким образом, в 2023 году по сравнению с позапрошлым годом количество осужденных за уклонение от мобилизации возросло в 5 раз.

Также в 2023 году за уклонение от военного учета (ст. 337 УК) было осуждено 28 человек (в 2022 году – 12). То есть количество осужденных за уклонение от военного учета в прошлом году выросло в 2,3 раза.

Автор: Наталя Мамченко

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