Известного спортсмена Виталия Лисака прямо с вокзала забрали в ТЦК – что известно

По словам жены, известного ровенского спидвейного гонщика сразу из поезда забрали в ТЦК.

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Вицечемпиона Украины с спидвея Виталия Лисака мобилизовали. Его забрали в ТЦК с вокзала. Об этом пишет телеканал «ITV media group».

Жена спортсмена рассказала, что написала заявление в полицию о похищении человека после того, как с ее мужем оборвалась связь. В частности, она считает действия Мукачевского ТЦК «нарушением прав человека» и что на ее мужа «было оказано моральное давление».

«Представитель ТЦК сказал на грудную камеру этой следовательнице, что ему дадут повестку и он будет дальше комиссию проходить по месту жительства, то есть его отпустят домой… и уже в 3 часа ночи он мне перезвонил, это прошло 18 часов, его не было на связи, он перезвонил и сказал, что уже в автобусе и его везут на учения», – рассказала жена Лисака.

Президент мотоклуба Игорь Марченко, в который входит Лисак, также шокирован ситуацией. Он отметил, что скоро должны быть Всеукраинские соревнования по спидвею, а Лысак играл немаловажную роль в команде.

Виталий Лысак является многократным призером чемпионатов Украины и международных турниров.

Пока ситуацию не комментировали ни в Мукачевском районном ТЦК и СП, ни в Закарпатском областном ТЦК.

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