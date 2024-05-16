Відомого спорсмена Віталія Лисака прямо з вокзалу забрали до ТЦК – що відомо

За словами дружини, відомого рівненського спідвейного гонщика одразу з потяга забрали до ТЦК.

Джерело фото: vitalii_lysak / Instagram

Віцечемпіона України зі спідвею Віталія Лисака мобілізували. Його забрали до ТЦК з вокзалу. Про це пише телеканал «ITV media group».

Дружина спортсмена розповіла, що написала заяву до поліції про викрадення людини після того, як з її чоловіком обірвався зв'язок. Зокрема вона вважає дії Мукачівського ТЦК «порушенням прав людини» і що на її чоловіка «був здійснений моральний тиск».

«Представник ТЦК сказав на грудну камеру цій слідчій, що йому дадуть повістку і він буде далі комісію проходити за місцем проживання, тобто його відпустять додому… і вже о 3 годині ночі він мені передзвонив, це минуло 18 годин, його не було на зв’язку, він передзвонив і сказав, що вже в автобусі і його везуть на навчання», – розповіла дружина Лисака.

Президент мотоклубу Ігор Марченко, до якого входить Лисак, також шокований ситуацією. Він зазначив, що скоро мають бути Всеукраїнські змагання зі спідвею, а Лисак відігравав не аби-яку роль у команді.

Віталій Лисак є багаторазовим призером чемпіонатів України та міжнародних турнірів.

Наразі ситуацію не коментували ані в Мукачівському районному ТЦК та СП, ані в Закарпатському обласному ТЦК.

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