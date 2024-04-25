Как и за что судили украинских военных в 2023 году: статистика Верховного Суда

За уголовные правонарушения в 2023 году осуждено 5 339 военнослужащих, что значительно больше, чем в предыдущие годы.

Верховный Суд в апреле обнародовал статистику рассмотрения судами в 2023 году уголовных дел, в частности, и в отношении военнослужащих.

Напомним, что в прошлом году «Судебно-юридическая газета» уже рассказывала, как и за что украинские суды привлекали военнослужащих к ответственности в 2022 году.

Отметим, что по сравнению с 2022 годом фиксируется определенный рост негативных тенденций – количество случаев привлечения действующих военнослужащих к уголовной ответственности существенно возросло.

Так, наблюдается заметное увеличение таких военных правонарушений как самовольное оставление воинской части или места службы, а также неповиновение (т.е. открытый отказ выполнить приказ).

Общее количество осужденных военнослужащих в 2023 году

По данным Верховного Суда, в 2023 году судами за различные уголовные правонарушения было осуждено 5 339 военнослужащих (в 2022 году – 2 138 военнослужащих). То есть, по сравнению с позапрошлым годом рост количества осужденных военнослужащих составил почти 150%.

В частности, такой вид наказания как «служебные ограничения военнослужащих» в 2023 году получили 508 военнослужащих (в 2022 году – 127). Таким образом, количество наказаний указанного вида выросло в 4 раза.

Также в прошлом году наказание в виде содержания в дисциплинарном батальоне получили 676 военнослужащих (в 2022 году – 115). То есть в 2023 году наказание в виде содержания в дисциплинарном батальоне получили почти в 6 раз больше военных, чем в 2022 году.

Военнослужащие, осужденные за военные уголовные правонарушения

В 2023 году за совершение именно военных уголовных правонарушений (ст. 402-435 УК) по приговорам, вступившим в законную силу, было осуждено 2 585 военнослужащих (в 2022 году – 1 490). Таким образом, количество военнослужащих, осужденных за совершение военных уголовных правонарушений в прошлом году, выросло на 73,5%.

По статьям Уголовного кодекса, осужденные военнослужащие распределились следующим образом:

Самовольное оставление воинской части или места службы (ст. 407 УК) – 1 577 (в 2022 году по этой статье было осуждено 1036 военнослужащих). То есть, в прошлом году за указанное правонарушение было осуждено на 52,2% больше военнослужащих, чем в 2022 году.

Неподчинение (ст. 402) – 689 (в 2022 году – 155, то есть количество правонарушений возросло в 4,4 раза)

Дезертирство (ст. 408) – 113 (в 2022 году – 154, то есть уменьшение на 26,6%)

Потеря военного имущества (ст. 413) – 37 (в 2022 году – 14, то есть увеличение в 2,6 раза)

Нарушение правил обращения с оружием (ст. 414) – 35 (в 2022 году – 23, то есть рост на 52,2%)

Уклонение от военной службы путем самокалечения (ст. 409) – 32 (в 2022 году – 19, то есть увеличение на 68,4%)

Угроза или насилие в отношении начальника (ст. 405) – 30 (в 2022 году – 31)

Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности (ст. 406) – 18 (в 2022 году – 18)

Небрежное отношение к военной службе (ст. 425) – 13 (в 2022 году – 5, то есть увеличение в 2,6 раза)

Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ст. 426-1) – 12 (в 2022 году – 3, то есть увеличение в 4 раза)

Нарушение правил вождения и эксплуатации машин (ст. 415) – 10 (в 2022 году – 0)

Самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием (ст. 429) – 7 (в 2022 году – 6)

Угон, присвоение военнослужащим оружия, боевых припасов (ст. 410) – 5 (в 2022 году – 16, то есть снижение почти на 69%)

Насилие над населением в районных военных действиях (ст. 433) - 3 (в 2022 году - 0)

Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению служебных обязанностей (ст. 404) – 3 (в 2022 году – 2)

Оскорбление чести и достоинства военнослужащего (ст. 435-1) – 1 (в 2022 году – 2)

Содержание в дисциплинарном батальоне

Согласно данным Верховного Суда, в прошлом году наказание в виде содержания в дисциплинарном батальоне получили 676 военнослужащих (в 2022 году – 115).

То есть, в 2023 году наказание в виде содержания в дисциплинарном батальоне (по приговорам, вступившим в законную силу) получили почти в 6 раз больше военнослужащих, чем в позапрошлом году.

Отметим, что большинство уголовных дел в отношении военнослужащих в 2023 году рассмотрели суды именно прифронтовых областей.

Большинство обвинительных приговоров относительно содержания военнослужащих в дисциплинарном батальоне вынесли суды Днепропетровской области – 244 (в 2022 году – 68).

Также, обвинительные приговоры вынесли суды:

Донецкой области – 138 (в 2022 году – 2)

Харьковской области – 137 (в 2022 году – 0)

Одесской области – 24

Полтавской области – 19

Запорожской области – 17 (в 2022 году – 5)

Кировоградской области – 12

Тернопольской области – 11

Николаевской области – 10

Киевской области – 9 (в 2022 году – 2)

Винницкой области – 9

Сумской области – 9

Ивано-Франковской области – 7

Черниговской области – 5 (в 2022 году – 4)

Закарпатской области – 5

Черкасской области – 5

город Киев – 4 (в 2022 году – 0)

Львовской области – 3

Херсонской области – 3

Хмельницкой области - 1

Служебные ограничения для военнослужащих

Отдельный вид уголовного наказания, который применили суды к военнослужащим, – это служебные ограничения, то есть, наказания за нетяжкие правонарушения. Как правило, это запрет в повышении по должности или в воинском звании, а также принудительные отчисления из денежного довольствия.

В 2023 году служебные ограничения по решению суда применялись к 508 военнослужащим (в 2022 году – к 127). То есть в 2023 году вынесено в 4 раза больше таких приговоров, чем в 2022 году.

Как и в предыдущем случае, наибольшее количество решений по служебным ограничениям военнослужащих вынесли суды Днепропетровской области – 161 и Донецкой области – 132.

Уклонение от призыва по мобилизации

Отдельная категория граждан, осужденных в 2023 году, получили приговоры за уклонение от мобилизации (ст. 336 УК).

Согласно имеющимся данным, за совершение указанного правонарушения в 2023 году осуждено 930 человек (в 2022 году за уклонение от мобилизации было осуждено 186 граждан).

Таким образом, в 2023 году по сравнению с позапрошлым годом количество осужденных за уклонение от мобилизации возросло в 5 раз.

Также в 2023 году за уклонение от военного учета (ст. 337 УК) было осуждено 28 человек (в 2022 году – 12). То есть, количество осужденных за уклонение от военного учета в прошлом году выросло в 2,3 раза.

Автор: Вячеслав Хрипун

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