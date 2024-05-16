Українців 17 травня чекають відключення світла за графіками, – Укренерго

Графіки застосовуватимуться з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00.

У п’ятницю, 17 травня, для побутових та промислових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень по всій території Україні. Вони застосовуватимуться з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00.

Про це повідомили в Укренерго та зазначили, що вже довели до обленерго ліміти споживання для кожного регіону.

Причина обмежень – збільшення споживання електроенергії під час похолодання.

«Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених росією по українській енергосистемі з 22 березня», - наголосили в Укренерго.

Як отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у регіоні

Інформацію про обмеження споживання в регіоні можна буде знайти в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

В Укренерго наголосили, що обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

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