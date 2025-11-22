  1. В Україні

Ексдепутату Київради Денису Комарницькому оголосили підозру у несплаті 12 мільйонів гривень податків

20:37, 22 листопада 2025
За даними слідства, він продавав елітні квартири у Києві та не сплачував податків із отриманих доходів.
Київська міська прокуратура заочно повідомила про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах колишньому депутату Київської міської ради, який зараз є адвокатом.

За даними ЗМІ, мова йде про Дениса Комарницького. 

Прокуратура повідомляє, що підозрюваний придбав 48 квартир у кількох елітних житлових комплексах Києва, частину з яких продав на загальну суму 68 млн гривень. При цьому він не сплатив податки з укладених угод на майже 12 млн гривень.

Дії ексдепутата кваліфіковані як ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 6 лютого НАБУ і САП проводили масштабну операцію щодо земельної корупції в Київраді та КМДА. Зокрема, детективи і прокурори проводили низку слідчих дій в колишнього співголови фракції «Блоку Леоніда Черновецького» в Київській міській раді, бізнесмена Дениса Комарницького. У межах слідчих дій у банківських скриньках виявили велику суму грошових коштів: понад 6,4 млн дол. США, 630 тис. євро та 800 тис. грн.

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про арешт майна, пов’язаного з бізнесменом Денисом Комарницьким, його дружиною Іриною Комарницькою та водієм Юрієм Дашковим.

Коли вирок стає захистом: суд у Дніпрі скасував незаконну мобілізацію засудженого

Чоловіка, якого звільнили з лав ЗСУ через вирок за скоєння тяжкого злочину, знову призвали – і знову демобілізували.

Навігація за курсом «АК-74»: директор морської фірми перетворив дім на таємний арсенал

Суд у Миколаєві виніс вирок обвинуваченому, але так і не з’ясував: звідки стільки зброї в цивільної особи, яка не має жодного відношення до армії.

Роботодавців зобов’яжуть виплачувати середній заробіток працівникам, які вимушено не виконували роботу через бойові дії або інші форс-мажорні обставини

Як судова практика знайшла прогалину в законодастві про оплату праці і як парламентарі намагаються врегулювати проблему.

85 кандидатів претендують на посади у ВАКС — конкурс виходить на фінішну пряму

ВККС планує завершити перевірку практичних завдань кандидатів у судді ВАКС до Нового року.

Податкова запустила «TAX Control», але без визначених правил: юристи попереджають про ризики

ДПС запускає «TAX Control» без оприлюднених критеріїв ризику — експерти бачать загрози правам бізнесу.

