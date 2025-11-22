Ексдепутату Київради Денису Комарницькому оголосили підозру у несплаті 12 мільйонів гривень податків

За даними слідства, він продавав елітні квартири у Києві та не сплачував податків із отриманих доходів.

Київська міська прокуратура заочно повідомила про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах колишньому депутату Київської міської ради, який зараз є адвокатом.

За даними ЗМІ, мова йде про Дениса Комарницького.

Прокуратура повідомляє, що підозрюваний придбав 48 квартир у кількох елітних житлових комплексах Києва, частину з яких продав на загальну суму 68 млн гривень. При цьому він не сплатив податки з укладених угод на майже 12 млн гривень.

Дії ексдепутата кваліфіковані як ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 6 лютого НАБУ і САП проводили масштабну операцію щодо земельної корупції в Київраді та КМДА. Зокрема, детективи і прокурори проводили низку слідчих дій в колишнього співголови фракції «Блоку Леоніда Черновецького» в Київській міській раді, бізнесмена Дениса Комарницького. У межах слідчих дій у банківських скриньках виявили велику суму грошових коштів: понад 6,4 млн дол. США, 630 тис. євро та 800 тис. грн.

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про арешт майна, пов’язаного з бізнесменом Денисом Комарницьким, його дружиною Іриною Комарницькою та водієм Юрієм Дашковим.

