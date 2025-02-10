Земельна корупція в Київраді та КМДА — один із фігурантів справи Комарницький намагається втекти з України

Директор НАБУ Семен Кривонос наголосив, що правоохоронці вживають заходів для його затримання.

Фото: директор НАБУ Семен Кривонос

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Один із фігурантів справи про земельні махінації в Київраді та КМДА Денис Комарницький намагається покинути територію України. Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос.

Він наголосив, що правоохоронці вживають заходів для його затримання.

«Операція «Чисте місто»… Вживаємо заходів щодо розшуку особи... Намагається покинути територію України», — заявив директор НАБУ на брифінгу, цитує «Інтерфакс-Україна».

Семен Кривонос висловив сподівання, що «правоохоронна система спрацює на те, щоб ця людина не покинула територію України».

Директор НАБУ уточнив, що мова йде про ексдепутата Київської міської ради Дениса Комарницького.

«За нашою інформацією, так. Він тут і намагається залишити територію України», — додав він.

Нагадаємо, що 6 лютого НАБУ і САП проводили масштабну операцію щодо земельної корупції в Київраді та КМДА. Зокрема, детективи і прокурори проводили низку слідчих дій в колишнього співголови фракції «Блоку Леоніда Черновецького» в Київській міській раді, бізнесмена Дениса Комарницького.

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