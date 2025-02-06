НАБУ і САП проводять масштабну операцію щодо земельної корупції в Київраді та КМДА

У НАБУ і САП заявили, що наразі тривають першочергові слідчі дії.

У четвер, 6 лютого, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що проводять масштабну операцію з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді та КМДА. Про це поінформували у пресслужбах відомств.

«Тривають першочергові слідчі дії. Деталі згодом», - сказано у заяві.

За даними видання «Слово і діло», детективи НАБУ і прокурори САП проводять низку слідчих дій в колишнього співголови фракції «Блоку Леоніда Черновецького» в Київській міській раді, бізнесмена Дениса Комарницького.

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