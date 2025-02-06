НАБУ и САП проводят масштабную операцию по земельной коррупции в Киевсовете и КГГА

В НАБУ и САП заявили, что в настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия

В четверг, 6 февраля, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили, что проводят масштабную операцию по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете и КГГА. Об этом сообщили в пресс-службах ведомств.

«Продолжаются первоочередные следственные действия. Детали позже», - говорится в заявлении.

По данным издания «Слово и дело», детективы НАБУ и прокуроры САП проводят ряд следственных действий у бывшего сопредседателя фракции «Блока Леонида Черновецкого» в Киевском городском совете, бизнесмена Дениса Комарницкого.

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