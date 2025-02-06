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Народные депутаты просят КСУ признать неконституционной часть закона о десоветизации законодательства, потому что из-за него возникли проблемы с правами граждан на землю

11:59, 6 февраля 2025
КСУ получил представление группы нардепов о конституционности определенных норм закона о десоветизации законодательства Украины, который был принят в апреле 2022 года – как оказалось, запрет на применение земельного законодательства советских времен привел к проблемам с правами граждан на землю
Народные депутаты просят КСУ признать неконституционной часть закона о десоветизации законодательства, потому что из-за него возникли проблемы с правами граждан на землю
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Конституционный Суд Украины 5 февраля получил конституционное представление от 51 народного депутата, в котором поставлен вопрос о конституционности норм Закона «О десоветизации законодательства Украины» №2215-ІХ в части неприменения на территории Украины ряда нормативно-правовых актов СССР и Украинской ССР.

Речь идет о предписаниях закона о десоветизации, запрещающих применение на территории Украины Закона СССР 1968 года относительно основ земельного законодательства СССР и союзных республик, основ земельного законодательства СССР и союзных республик, Закона Украинской ССР от 1970 года «Об утверждении Земельного кодекса Украинской ССР», постановления Верховной Рады Украинской ССР от 18 декабря 1990 года «О порядке введения в действие Земельного кодекса Украинской ССР» и т.д.

Как указывают авторы представления во главе с заместителем председателя фракции «Слуга народа» Андреем Мотовиловцем, эти предписания о запрете применения нормативно-правовых актов, которые в свое время регулировали земельные правоотношения, неконституционны.

Как отмечается депутатами в представлении, «несмотря на принятие этих актов в советское время, ими фактически положены основы нынешнего земельного законодательства». В частности, впервые произошло разделение земельного фонда на категории, приобрел обязательность как документ, удостоверяющий права на земельные участки государственный акт, использование земли без которого запрещалось.

Напомним, что Закон о десоветизации законодательства был принят 21 апреля 2022 года.

Уполномоченным представителем группы народных депутатов, подавших это представление в КСУ, выступил народный депутат Андрей Мотовиловец. При этом Андрей Мотовиловец был одним из соинициаторов законопроекта №4284 «О десоветизации законодательства Украины».

Как указано в конституционном представлении, на основании некоторых из нормативно-правовых актов, которые запрещены к применению, граждане и юридические лица в свое время получали земельные участки. В частности, право пользования на такие земельные участки возникало на основании запрещенных к применению нормативных актов.

«Очевидно, что если права на земельные участки были получены на основании законодательства, которое не применяется на территории Украины, и до сих пор не переоформлены, действительность таких прав вызывает сомнение. В случае оспаривания или непризнания таких прав отстоять их легитимность будет трудно, поскольку источник права их возникновения не применяется на территории Украины», признали депутаты.

Следовательно, с одной стороны, права на землю не зарегистрированы в реестре вещных прав, а следовательно, государство официально не признает и не подтверждает факты их приобретения, изменения и прекращения, а с другой – государство не признает и не применяет на своей территории законодательство, действовавшее на момент их возникновения, по которому были зарегистрированы такие права, или которое не предусматривало их обязательной регистрации.

«За более чем 20 лет действия указанных нормативно-правовых актов, на их основе гражданам, предприятиям, организациям, были выданы земельные участки, закрепленные за последними на разных правах пользования. При таком положении вещей очевидно то, что вопрос легитимности прав на землю, которые были оформлены согласно нормативно-правовым актам, которые не применяются на территории Украины, вызывает большую обеспокоенность», добавляют авторы представления.

Конституционное представление прорабатывается в Секретариате КСУ.

Ниже приводим полный текст представления.

Автор: Наталя Мамченко

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Народные депутаты просят КСУ признать неконституционной часть закона о десоветизации законодательства, потому что из-за него возникли проблемы с правами граждан на землю

КСУ получил представление группы нардепов о конституционности определенных норм закона о десоветизации законодательства Украины, который был принят в апреле 2022 года – как оказалось, запрет на применение земельного законодательства советских времен привел к проблемам с правами граждан на землю

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