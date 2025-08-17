Практика судов
Путин выдвинул Трампу перечень требований по прекращению войны в Украине – Reuters

10:59, 17 августа 2025
Reuters опубликовало свою версию требований РФ на Аляске о прекращении войны против Украины.
Источник фото: Andrew Harnik / Getty Images
Россия готова отказаться от небольших участков оккупированных территорий, но требует от Украины уступить значительные части своих восточных земель. Агентство Reuters опубликовало свою версию требований РФ на Аляске относительно прекращения войны против Украины.

Следует отметить, что этот план пересказали Reuters два анонимных источника, которые слышали обсуждения между лидерами Украины, ЕС и США. То есть он не является точным перечнем требований РФ и основывается преимущественно на дискуссиях.

Требования были озвучены главой Кремля Владимиром Путиным во время саммита с Дональдом Трампом на Аляске 15 августа. Саммит стал первым контактом между американским и российским лидерами с начала полномасштабной войны.

По данным издания, предложения Кремля предусматривают:

• вывод украинских войск из Донецкой и Луганской областей в обмен на замораживание линии фронта в Херсонской и Запорожской областях;
• официальное признание российского суверенитета над Крымом;
• запрет на вступление Украины в НАТО, вместо этого – возможные «гарантии безопасности» вне рамок Альянса;
• предоставление официального статуса русскому языку в Украине и гарантии деятельности Русской православной церкви;
• частичное снятие международных санкций с России.

В свою очередь Москва заявила о готовности вернуть небольшие территории в Сумской и Харьковской областях, которые сейчас контролирует.

Несмотря на максималистские требования Кремля, Трамп назвал переговоры с Путиным «успешными» и заявил, что стороны сблизили позиции по большинству вопросов.

Президент Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон 18 августа для обсуждения этих условий с Трампом. Киев уже неоднократно заявлял, что не согласится на отступление из Донбасса или признание российского контроля над Крымом.

Отметим, что Дональд Трамп заявил о намерении организовать трехсторонний саммит с участием Президента Украины и главы Кремля «быстро» – уже в пятницу, 22 августа.

Как стало известно, Дональд Трамп предложил европейским лидерам присоединиться к его встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее мы писали, что Европа направляет «группу поддержки» в США на встречу Зеленского и Трампа.

