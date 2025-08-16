Практика судів
Трамп запросив лідерів Європи на зустріч з Зеленським, — NYT

19:41, 16 серпня 2025
Повідомляється, що європейські лідери також запрошені на зустріч Трампа з Зеленським у Вашингтоні.
Президент США Дональд Трамп запропонував європейським лідерам долучитися до його зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, 18 серпня. Про це пише New York Times.

Зазначається, Трамп хоче обговорити "план мирного врегулювання", який передбачає територіальні поступки України.

Видання пише, Трамп обговорить цей план З Володимиром Зеленським  у Білому домі, і європейські лідери запрошені взяти участь у цій зустрічі.

Офіційні особи підкреслили, що рішення про свої території ухвалюватиме Україна, додавши, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.

За інформацією NYT, Трамп не згадав під час розмови з європейськими лідерами про запровадження будь-яких додаткових санкцій або економічного тиску на Росію. Однак європейські лідери підкреслили, що будуть продовжувати санкції та економічний тиск на Росію доти, доки не припиняться вбивства, сказало одне із джерел.

Як відомо, за результатами зустрічі 15 серпня в Анкориджі президент США Дональд Трамп та Путін провели спільну пресконференцію, в ході якої не повідомили жодної конкретики.

Дональд Трамп заявив, що усі дійшли висновку, що найкращий спосіб завершити війну — це безпосередньо перейти до мирної угоди.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 18 серпня летить у Вашингтон на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 16 серпня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Також Трамп провів телефонні розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, президентом Фінляндії Александером Стуббом, президентом Польщі Каролем Навроцьким, прем’єром Британії Кіром Стармером та генсеком НАТО Марком Рютте

Дональд Трамп

