Дональд Трамп: найкращий спосіб закінчити війну — це укласти мирну угоду, а не просто припинити вогонь

12:15, 16 серпня 2025
Трамп після переговорів з Путіним, телефонних розмов з Зеленським та лідерами країн ЄС заявив, що «усі дійшли висновку, що найкращий спосіб завершити жахливу війну між Росією та Україною — це безпосередньо перейти до мирної угоди».
Фото: axios.com
Президент США Дональд Трамп після переговорів з Путіним на Алясці, телефонних розмов з Президентом України Володимиром Зеленським, лідерами країн ЄС та генсеком НАТО Марком Рютте заявив, що усі дійшли висновку, що найкращий спосіб завершити війну — це безпосередньо перейти до мирної угоди. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Truthsocial.

«Великий і дуже успішний день на Алясці! Зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним пройшла дуже добре, як і пізній нічний телефонний дзвінок з Президентом України Зеленським та різними європейськими лідерами, включаючи високоповажного Генерального секретаря НАТО. Усі дійшли висновку, що найкращий спосіб завершити жахливу війну між Росією та Україною — це безпосередньо перейти до Мирної угоди, яка припинить війну, а не лише до Угоди про припинення вогню, яка часто не витримує. Президент Зеленський прибуде до Вашингтона, в Овальний кабінет, у понеділок пообіді. Якщо все складеться, ми тоді заплануємо зустріч з Президентом Путіним. Потенційно життя мільйонів людей буде врятовано. Дякую за вашу увагу до цього питання!», - заявив Трамп.

Як відомо, за результатами зустрічі 15 серпня в Анкориджі (штат Аляска) президент США Дональд Трамп та Путін провели спільну пресконференцію, в ході якої не повідомили жодної конкретики.

Також Трамп заявив, що братиме участь у зустрічі Зеленського та Путіна.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 16 серпня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Також Трамп провів телефонні розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, президентом Фінляндії Александером Стуббом, президентом Польщі Каролем Навроцьким, прем’єром Британії Кіром Стармером та генсеком НАТО Марком Рютте

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у понеділок, 18 серпня, летить у Вашингтон на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

