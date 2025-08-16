Трамп заявив, що братиме участь у зустрічі Зеленського та Путіна

При цьому Дональд Трамп не уточнив, яким може бути таймінг нової зустрічі.

Президент США Дональд Трамп після переговорів з Путіним на Алясці, повідомив, що братиме участь в зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Путіним. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Очільник США заявив, що має запити від Зеленського та Путіна щодо своєї присутності на їхніх переговорах.

«Вони обидва хочуть, щоби я там був, і я там буду», – наголосив він.

При цьому Трамп не уточнив, яким може бути таймінг нової зустрічі – наприклад, чи відбудеться вона протягом місяця, але наголосив, що це має статися «дуже швидко».

Як відомо, за результатами зустрічі 15 серпня в Анкориджі (штат Аляска) президент США Дональд Трамп та Путін провели спільну пресконференцію, в ході якої не повідомили жодної конкретики.

Після переговорів Трамп дав інтерв’ю телеканалу Fox News у якому порадив Зеленському «укласти угоду», але не назвав суті самої «угоди».

