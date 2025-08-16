Практика судів
Трамп після зустрічі з Путіним порадив Зеленському «укласти угоду»

07:31, 16 серпня 2025
Проте Дональд Трамп не назвав суті самої «угоди».
Трамп після зустрічі з Путіним порадив Зеленському «укласти угоду»
Як відомо, за результатами зустрічі 15 серпня в Анкориджі (штат Аляска) президент США Дональд Трамп та Путін провели спільну пресконференцію, в ході якої не повідомили жодної конкретики.

Після переговорів Трамп дав інтерв’ю телеканалу Fox News у якому заявив, що досяг з Путіним принципової домовленості.

У цьому інтерв'ю Трамп кілька разів наголосив, що тепер головне питання – щоби Україна прийняла ті домовленості яких він досяг із Путіним.

«Україна має погодитися, і президент Зеленський має погодитися», – заявив він, не уточнюючи суть домовленостей. «Зараз це питання перш за все до Президента Зеленського, щоби це (мирна угода – ред) відбулося, а також до певної міри європейських націй… Є добрий шанс, що це станеться», – додав президент.

Відповідаючи на запитання журналіста про територіальні поступки, зокрема, чи дадуть Росії землі, яких вона раніше не мала, та якими будуть потенційні гарантії безпеки США для України, Трамп відповів, що це питання домовленості з Путіним.

«Ну, я думаю, що це ті пункти, які ми обговорили, і це ті пункти, щодо яких ми здебільшого дійшли згоди. Насправді я думаю, що ми багато в чому погоджуємося. Можу сказати вам, що зустріч була теплою», — сказав він.

Трамп заявив, що зустріч з Путіним пройшла позитивно.

«Я думаю, що ми досить близькі до кінця. І дивіться, Україна має на це погодитися», — сказав він.

Наприкінці Трамп дав пораду Президенту України Володимиру Зеленському: «Треба укласти угоду».

«Росія — це дуже велика держава. А вони ні. Вони чудові солдати. Але ти знаєш, у них також є найкраще обладнання. Я дав Джавеліни», - додав лідер США.

У інтерв'ю не пролунало жодної деталізації щодо обсягів цього «обміну територіями».

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський наголошував, що питання територій визначене в конституції України.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
