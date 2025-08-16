Трамп после встречи с Путиным посоветовал Зеленскому «заключить сделку»

Однако Дональд Трамп не назвал сути самой «сделки».

Как известно, по результатам встречи 15 августа в Анкоридже (штат Аляска) президент США Дональд Трамп и Путин провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой не сообщили никакой конкретики.

После переговоров Трамп дал интервью телеканалу Fox News, в котором заявил, что достиг с Путиным принципиальной договоренности.

В этом интервью Трамп несколько раз подчеркнул, что теперь главный вопрос – чтобы Украина приняла те договоренности, которых он достиг с Путиным.

«Украина должна согласиться, и президент Зеленский должен согласиться», – заявил он, не уточняя суть договоренностей. «Сейчас это вопрос прежде всего к Президенту Зеленскому, чтобы это (мирное соглашение – ред.) состоялось, а также в определенной степени к европейским нациям… Есть хороший шанс, что это произойдет», – добавил президент.

Отвечая на вопрос журналиста о территориальных уступках, в частности, дадут ли России земли, которых у нее ранее не было, и какими будут потенциальные гарантии безопасности США для Украины, Трамп ответил, что это вопрос договоренности с Путиным.

«Ну, я думаю, что это те пункты, которые мы обсудили, и это те пункты, по которым мы в основном пришли к согласию. На самом деле я думаю, что мы во многом согласны. Могу сказать вам, что встреча была теплой», — сказал он.

Трамп заявил, что встреча с Путиным прошла позитивно.

«Я думаю, что мы достаточно близки к концу. И смотрите, Украина должна на это согласиться», — сказал он.

В конце Трамп дал совет президенту Украины Владимиру Зеленскому: «Надо заключить сделку».

«Россия – это очень большое государство. А они нет. Они отличные солдаты. Но ты знаешь, у них тоже есть лучшее оборудование. Я дал Джавелины», - добавил лидер США.

В интервью не прозвучало никакой детализации относительно объемов этого «обмена территориями».

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что вопрос территорий определён в конституции Украины.

