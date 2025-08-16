Трамп с Путиным провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой не сообщили никакой конкретики

Во время пресс-конференции Трампа с Путиным не озвучили дальнейших конкретных действий.

По результатам встречи 15 августа в Анкоридже (штат Аляска) президент США Дональд Трамп и Путин провели совместную пресс-конференцию.

Путин заявил, что договоренности на Аляске станут опорной точкой для решения. Он выразил уверенность, что войны в Украине бы не было, если бы Трамп был в тот момент был президентом США.

По словам Путина, к завершению войны в Украине удастся дойти «чем быстрее, тем лучше».

Президент США Дональд Трамп сообщил, что позвонит Президенту Украины Владимиру Зеленскому и коллегам по НАТО, чтобы проинформировать о содержании встречи с Путиным. По его словам, некоторые моменты согласованы, есть хороший шанс на договоренности по остальным. Однако во время переговоров были спорные моменты. Как он отметил, отдельные были очень спорными.

После пресс-конференции журналисты не смогли задать вопросы — лидеры покинули конференцию без дополнительных комментариев.

Позже в Белом доме сообщили, что рабочий обед Путина и Трампа был отменен. Глава США после пресс-конференции возвращается в Вашингтон.

Напомним, Белый дом назвал встречу Трампа и Путина на Аляске «исторической».

Добавим, во время встречи Трампа и Путина над их головами пролетели истребители F-35 и бомбардировщик-невидимка B-2.

